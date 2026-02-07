İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan polis memuru Keskin için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da araç muayene istasyonunda çıkan kavganın ardından hayatını kaybeden polis memuru Melih Okan Keskin için başsağlığı diledi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Polis memurumuz Melih Okan Keskin'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Bu üzücü olayla ilgili olarak polis başmüfettişi görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.