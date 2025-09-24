İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kahraman Pilota Tebrik
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'de karaya oturan bir kuru yük gemisinden 7 kişilik mürettebatı kurtaran Sahil Güvenlik Üsteğmen Bircan Erkan'ı tebrik etti. Yerlikaya, Erkan'ın kahramanlığını vurguladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen hafta Kocaeli'de karaya oturan kuru yük gemisinde bulunan 7 kişilik mürettebatı kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli helikopter pilotu Üsteğmen Bircan Erkan'ı tebrik etti.
Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Kadın helikopter pilotumuz Üsteğmen Bircan Erkan, gurur kaynağımız. Sahil Güvenlik Üsteğmen Bircan Erkan, geçen hafta 1. pilot olarak görev aldığı ilk kurtarma operasyonunda Kocaeli Kandıra'da karaya oturan 'RAPID' adlı gemiden 7 denizciyi başarıyla kurtardı. Kahraman pilotumuzu yürekten tebrik ediyorum."
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel