Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kahraman Pilota Tebrik

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'de karaya oturan bir kuru yük gemisinden 7 kişilik mürettebatı kurtaran Sahil Güvenlik Üsteğmen Bircan Erkan'ı tebrik etti. Yerlikaya, Erkan'ın kahramanlığını vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen hafta Kocaeli'de karaya oturan kuru yük gemisinde bulunan 7 kişilik mürettebatı kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli helikopter pilotu Üsteğmen Bircan Erkan'ı tebrik etti.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kadın helikopter pilotumuz Üsteğmen Bircan Erkan, gurur kaynağımız. Sahil Güvenlik Üsteğmen Bircan Erkan, geçen hafta 1. pilot olarak görev aldığı ilk kurtarma operasyonunda Kocaeli Kandıra'da karaya oturan 'RAPID' adlı gemiden 7 denizciyi başarıyla kurtardı. Kahraman pilotumuzu yürekten tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
Herkes ekran başına! Milyonlarca kişinin merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Milyonlarca kişinin merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.