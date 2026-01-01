İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 2026 Yılı Mesajı

(ANKARA) – İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılını geride bırakırken teşkilat mensuplarına yönelik bir mesaj yayımladı. Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gece gündüz demeden görev yapan personele teşekkür etti ve 2026 yılı için iyi dileklerini iletti ve "Milletimizin huzuru için görevimizin başındayız" dedi.

Ali Yerlikaya, mesajında, "Milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden, kahramanca görev yaparak 1 yılı daha geride bırakıyorsunuz. 2025 yılı boyunca ülkemizin dört bir yanında aynı sorumluluk bilinciyle görev yapan her birinizi gönülden tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kaydetti.

Yerlikaya, görev sırasında şehit düşen kahramanları rahmet ve minnetle andığını, gazilere sağlıklı ömür dilediğini ifade etti. "Milletimizin huzur ve güvenliği için aynı kararlılıkla, aynı inançla İçişleri ailesi olarak görevimizin başındayız" diyen Yerlikaya, tüm personel ve aileleri için 2026 yılına sağlık ve afiyet temennisinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı mensuplarına moral ve motivasyon sağlamak amacıyla bu mesajı paylaşan Bakan Yerlikaya, paylaşımını "Allah'a emanet olun" ifadeleriyle sonlandırdı.