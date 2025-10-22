İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları"na ilişkin paylaşım Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları" projesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden şehit ve gazi yakınları, terör mağdurları, depremzede aileler ve kadınların Türkiye'nin dört bir yanında gönül köprüleri kurduğunu belirtti.

Yerlikaya, NSosyal hesabından, İçişleri Bakanlığı himayesinde yürütülen "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları" projesine ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında, projenin hızla devam ettiğini vurgulayan Yerlikaya, her buluşmada yeni hikayelerin yazıldığını, her yolculukta yeni dostlukların kurulduğunu aktardı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın himayelerinde yürütülen 'Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları' projesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden şehit ve gazi yakınları, terör mağdurları, depremzede aileler ve kadınlarımız, ülkemizin dört bir yanında gönül köprüleri kuruyor.

İlk etapta 46 ilde 6 bin 630 kardeşimize ulaşmıştık. İkinci etapta ise 81 ili kapsayacak şekilde genişlettiğimiz buluşmalarda, şu ana kadar Konya'dan Afyonkarahisar'a, Osmaniye ve Bursa'dan Van'a uzanan yolculuklarda 625 kadın kardeşimiz yer aldı. Türkiye'mizin her köşesinde birlik, kardeşlik ve sevgiyle buluşmaya devam edeceğiz."