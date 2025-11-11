İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına ilişkin paylaşım Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze'nin, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazına saat 17.00 civarında ulaştığını, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile düzenli olarak görüşmeye devam ediyorum. Sayın Bakan C130 askeri kargo uçağımızın enkazına saat 17.00 civarında ulaşmış ve arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize, ailelerine başsağlığı dilerim. Makamları ali olsun."