İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan FETÖ operasyonu açıklaması

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 28 ilde "FETÖ'nün Emniyet Mahrem Yapılanması" içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şahıslara yönelik düzenlenen "KISKAÇ-16" operasyonlarında 46 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından FETÖ'ye karşı yapılan "KISKAÇ-16" operasyonun ayrıntılarını duyurdu. Yerlikaya, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

28 İLDE FETÖ OPERASYONU

Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara merkezli İstanbul, Bursa, Adıyaman, Kayseri, Balıkesir, Hatay, Isparta, Konya, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Bilecik, Bitlis, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Ordu, Samsun, Tokat ve Uşak olmak üzere 28 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'KISKAÇ-16' operasyonlarında şüphelilerin,

Örgütün kendi içinde oluşturduğu hiyerarşiye göre hareket ettikleri, Devletin farklı kademelerinde görev aldıkları, Çeşitli görev ve vasıflardaki örgüt üyelerinin, kendilerine zimmetlenen emniyet mensubu şahıslarla toplantılar gerçekleştirdikleri, örgüte kazandırmaya çalıştıkları emniyet mensuplarıyla ilgili çeşitli faaliyetler planladıkları, emniyet personeleni aile, tayin ve sağlık durumlarına kadar takip ettikleri ve personelini örgütün kendi içerisinde oluşturduğu kodlamalara göre kodladıkları, Örgütün 'Mahrem Yapılanması' içerisinde sorumlu düzeyde görev alanları da örgüte bağlılık durumuna göre kodlayarak, kişisel ve örgütsel bilgileri kaydettikleri tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."