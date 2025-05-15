İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Fermuar Sistemi Uygulaması Çağrısı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Fermuar Sistemi Uygulaması Çağrısı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ambulansların hızlı ulaşımını sağlamak amacıyla sürücülere fermuar sistemi uygulama çağrısında bulundu. Motosiklet ve jandarma araçlarıyla yapılan uygulama videosu dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Fermuar sistemini uygulayalım, yaşama yol verelim. Ambulans sireni duyduğumuz anda vakit kaybetmeden harekete geçelim." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, fermuar sistemine ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Fermuar sistemini uygulayalım, yaşama yol verelim. Ambulans sireni duyduğumuz anda vakit kaybetmeden harekete geçelim. Araçlar sağa ve sola yanaşmalı, ortada bir 'hayat koridoru' açılmalıdır. Bu koridor bir canı hayatta tutabilir. Unutmayın, bugün siz yol verirsiniz, yarın o ambulans sizin için yola çıkar."

Yerlikaya, paylaşımında, Bakanlık tarafından fermuar sisteminin uygulanışını göstermek amacıyla hazırlanan videoya da yer verdi.

Videoda, sistemin işleyişi jandarma araçları ve bir ambulans ile gösterildi.

Ekranda beliren "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" sloganının ardından, bir ambulansın trafikte ilerleyebilmesi için diğer sürücülerin araçlarını organize şekilde sağa ve sola çekerek ortada bir "hayat koridoru" oluşturduğu anlar canlandırıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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