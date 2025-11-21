İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Esnafa Teşekkür

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün sabah Şaşmaz Esnaf ve Çalışanları Yardımlaşma Derneğimizi ziyaret ettik. Devlet–millet kaynaşmasının en güzel örneğini veren bütün esnaf kardeşlerimize döktükleri alın teri, verdikleri emek ve katkıları için teşekkür ediyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şaşmaz Esnaf ve Çalışanları Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret ettiklerini belirtti.

Yerlikaya paylaşımında, "Asırlardır şehirlerimizin omurgasını oluşturan esnafımız; ahilikten gelen dürüstlük, dayanışma ve helal lokma kültürünün bugün de yaşayan temsilcileridir. Devlet–millet kaynaşmasının en güzel örneğini veren bütün esnaf kardeşlerimize döktükleri alın teri, verdikleri emek ve katkıları için teşekkür ediyorum" dedi.