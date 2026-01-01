Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Emniyet Güçlerine Yılbaşı Mesajı Gönderdi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Emniyet Güçlerine Yılbaşı Mesajı Gönderdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya yılbaşı dolayısıyla telsizden seslendiği emniyet güçlerinin yeni yılını kutladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya yılbaşı dolayısıyla telsizden seslendiği emniyet güçlerinin yeni yılını kutladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yılbaşında görev yapan emniyet güçlerine telsizden seslendi. Bakan Yerlikaya, telsiz mesajı ile emniyet güçlerinin yeni yılını kutlayarak, "Çok kıymetli mesai arkadaşlarım, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden, kahramanca görev yaparak bir yılı daha geride bırakıyorsunuz. 2025 yılı boyunca; şehrin en işlek caddesinde de, en ücra noktasında da aynı sorumluluk bilinciyle görev yapan her birinizi tek tek tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya mesajında şehit aileleri için de "Bu kutsal görev esnasında; vatanı, bayrağı ve aziz milletimizi canından üstün tutarak şehadete yürüyen kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Milletimizin huzur ve güvenliği için aynı kararlılıkla, aynı inançla görevimizin başındayız. Sizlere ve kıymetli ailelerinize 2026 yılında sağlık ve afiyet diliyorum. Allah'a emanet olun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu

Bu adamı kim durduracak?
Yusuf Güney'in uyuşturucu testi pozitif çıktı

Yusuf Güney'in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle

Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle
Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı