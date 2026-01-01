İçişleri Bakanı Yerlikaya, Emniyet Güçlerine Yılbaşı Mesajı Gönderdi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya yılbaşı dolayısıyla telsizden seslendiği emniyet güçlerinin yeni yılını kutladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yılbaşında görev yapan emniyet güçlerine telsizden seslendi. Bakan Yerlikaya, telsiz mesajı ile emniyet güçlerinin yeni yılını kutlayarak, "Çok kıymetli mesai arkadaşlarım, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden, kahramanca görev yaparak bir yılı daha geride bırakıyorsunuz. 2025 yılı boyunca; şehrin en işlek caddesinde de, en ücra noktasında da aynı sorumluluk bilinciyle görev yapan her birinizi tek tek tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya mesajında şehit aileleri için de "Bu kutsal görev esnasında; vatanı, bayrağı ve aziz milletimizi canından üstün tutarak şehadete yürüyen kahramanlarımızı rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Milletimizin huzur ve güvenliği için aynı kararlılıkla, aynı inançla görevimizin başındayız. Sizlere ve kıymetli ailelerinize 2026 yılında sağlık ve afiyet diliyorum. Allah'a emanet olun" dedi.