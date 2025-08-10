İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Deprem Açıklaması

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi ve AFAD'ın saha taramalarına başladığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle ilgili an itibarıyla herhangi olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Anbean takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

