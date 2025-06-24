İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Deprem Açıklaması
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ilk belirlemelerine göre olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını belirtti. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adana Saimbeyli'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel