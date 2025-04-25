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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan DEAŞ Operasyonları Açıklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan DEAŞ Operasyonları Açıklaması
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde düzenlenen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 210 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren güvenlik birimlerine teşekkür etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 210 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, 49 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 2 hafta içerisinde operasyonlar düzenledi. Yapılan baskınlarda 210 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Bakan Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile MİT Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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