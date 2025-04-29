İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan CHP Liderine Sert Yanıt

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "kamera bantlama" açıklamasına ilişkin, "Hangi kamerayı bantlarsanız bantlayın, milletimizin gönül gözü, olan bitenleri kaydediyor" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden dün yapılan açıklamada, "Bugün itibarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'müze bağlı fiili olarak yakın koruma görevi ifa eden 5 bin 263 koruma polisimiz vardır. Yakın koruma eğitimleri, EGM Koruma Daire Başkanlığına bağlı Koruma Eğitim Akademisinde verilmektedir. Eğitim müfredatında 'bant taşıma ve bantlarla kamera kapatma' uygulaması kesinlikle yoktur. Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesi kullanılmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, EGM'nin açıklamasını paylaşarak, isim vermeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "bant" yanıtı verdi. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Daha iyi anlaman için sana 'Özel' bir açıklama da yapayım: Bir… Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla, kapatma gibi bir görevi yoktur. İki…Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz. Üç… Bantçı, söylediklerin alçak bir iftiradır. Hangi kamerayı bantlarsanız bantlayın, milletimizin gönül gözü, olan bitenleri kaydediyor."