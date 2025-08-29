İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı'nın Cinayetiyle İlgili Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde öldürülen Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in cinayetiyle ilgili yapılan operasyon sonucunda şüphelinin yakalandığını duyurdu.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "27 Ağustos 2025 Çarşamba günü İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayıyla ilgili olarak; yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H. isimli şahıs, Uzunköprü ilçe merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Edirne Valimizi, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Jandarma Komutanımızı ve emeği geçen polislerimizi ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağımıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

