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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Adana'daki Depremle İlgili Açıklama

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da meydana gelen depremlerle ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, herhangi bir olumsuz durumun olmadığını belirtti ve depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, an itibari ile herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığını bildirdi. Yerlikaya, "Adana Kozan merkezli 4.6 (saat: 05.32) 4.5 (saat: 05.33) ve 4.0 (saat: 05.34) büyüklüğünde arka arkaya 3 deprem meydana gelmiştir. Civar illerden de hissedillen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.

Gelişmelerin takip edildiğini bildiren Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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