İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Cumhuriyet'imizi, büyük ve güçlü Türkiye yolunda, Türkiye Yüzyılı hedefiyle taçlandırmak için durmadan, duraksamadan çalışacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhuriyet'in ilelebet payidar kalacağını vurgulayan ve 102. yılını kutlayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imizin harcında, şehitlerimizin aziz canı, kahraman gazilerimizin asil kanı, cepheye mermi taşıyan eli öpülesi büyüklerimizin duası var. Cumhuriyet'imizi, büyük ve güçlü Türkiye yolunda, Türkiye Yüzyılı hedefiyle taçlandırmak için durmadan, duraksamadan çalışacağız. Cumhuriyet coşkusunu yaşarken, Cumhuriyet'imizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
