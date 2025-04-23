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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 23 Nisan Mesajı: 'Çocuklarımızın Gülüşünde Umut Var'

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 23 Nisan Mesajı: 'Çocuklarımızın Gülüşünde Umut Var'
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, çocukların umutları ile büyük ve güçlü Türkiye hedefini vurguladı. Yerlikaya, Gazi Meclis'in açılışına da atıfta bulunarak, bu günün önemini ifade etti.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "23 Nisan, milletimizin iradesinin temeli, çocuklarımızın gülüşünde yükselen umuttur. Büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle, çocuklarımızın umutlarını büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından üniformalı çocukların oynadığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırlanan klibi paylaştı. Yerlikaya, paylaşımına şu notu düştü:

"Gazi Meclis'imiz bundan 105 yıl önce, 23 Nisan 1920'de dualarla ve büyük bir inançla açıldı. Milli Mücadele'nin en zor günlerinde İstiklal Savaşı'mızı yöneten Meclis'imiz, mazlum milletlere de ışık oldu, rehber oldu. ve Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı 'Çocuklarımız yaşama sevincimizdir' diyerek tüm çocuklara armağan etti. 23 Nisan, milletimizin iradesinin temeli, çocuklarımızın gülüşünde yükselen umuttur. Büyük ve Güçlü Türkiye hedefiyle, çocuklarımızın umutlarını büyütmeye devam edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
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