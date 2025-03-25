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İçişleri Bakanı Yerlikaya:  Cumhurbaşkanımıza ve Ailesine Yapılan Alçakça Hakaretleri Lanetliyorum

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen mitingin ardından bir grup tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesine hakaret edenler olduğunu söyleyerek lanetledi. Yerlikaya, bu saldırıyı gerçekleştirenlere yönelik güvenlik güçlerinin gerekli işlemleri yapacağını duyurdu.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen mitingin ardından bir grup tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesine hakaret edenler olduğunu söyleyerek, lanetledi. Yerlikaya, bu saldırıyı gerçekleştirenlere yönelik güvenlik güçlerinin gerekli işlemleri yapacağını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum. Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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