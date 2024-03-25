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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Çorlu'da organize suç örgütüne operasyon

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Mahzen-19" operasyonlarında, 13 şüphelinin yakalandığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda, elebaşı Barış Boyun'un (yurt dışı firar) yönettiği organize suç örgütüne yönelik 3 gün süren "Mahzen-19" operasyonları gerçekleştirildiğini ve 13 zanlının gözaltına alındığını belirtti.

Şüphelilerin, elebaşı Boyun'un yurt dışından verdiği talimatla, suç işlemek amacıyla örgüt kurduğunun belirlendiğini bildiren Yerlikaya, "Şüphelilerin, kasten adam öldürme, silahlı saldırı ve kasten adam öldürmeye teşebbüs, hırsızlık, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu, lav silahı, 3 el bombası, AK-47 uzun namlulu otomatik silah, 2 tabanca, pompalı tüfek, 74 AK-47 fişeği, AK-47 şarjörü, 15 tabanca fişeği, 5 tabanca şarjörü, 31 pompalı tüfek kartuşu, 3 kar maskesi ve 2 çalıntı plakasız motosiklete el konuldu." bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya, ayrıca şunları kaydetti:

"Hangi büyüklükte olursa olsun, nerede olursa olsun, ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: AA / Güncel

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