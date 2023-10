İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Çetelerin Çetelesini Tutuyoruz.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hedeflerimizden biri de ülkemizi organize suç örgütlerinden temizlemek. Çetelerin çetelesini tutuyoruz. Kutsal vatan toprağımızın dört bir yanında organize suç örgütlerinden sokak çetelerine kadar bu illegal yapılara karşı kafes operasyonları düzenliyoruz, düzenlemeye de devam edeceğiz. Bu kapsamda 7'si ulusal 31'i yerel olmak üzere 38 mafya tipi organize suç çetesi çökertildi" dedi. Yerlikaya, "Türkiye Yüzyılı'nda uyuşturucuyu küresel bir felaket olarak değerlendiriyoruz. Uyuşturucuya karşı mücadelede temel hedefimiz; Türkiye'nin uyuşturucu için ulaşılmaz ve yasaklı bölge olmasını sağlamaktır. Uyuşturucu suçunu terörle eş değer görüyoruz. Zehir taciri ne ise bizim için terörist de odur. Uyuşturucuya karşı mücadelemizi arzla ve taleple mücadele olarak iki yönlü bir anlayışla sürdürüyoruz" diye konuştu. Yerlikaya, göçmen kaçakçılığıyla ilgili olarak da "Ülkemizde toplam düzenli göçmen sayısı 4 milyon 711 bin 622. Bizim asıl mücadele alanımız; düzensiz göç, göçmen kaçakçılığı organizatörleri. Son 120 günde; Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik 2 bin 397 operasyon yapıldı. Göçmen kaçakçılığı faaliyeti yürüttüğü şüphesiyle 3 bin 975'i yakalanırken bunların bin 225'i tutuklandı. 465'i hakkında adli kontrol kararı alındı. Bunlara göz açtırmayacağız. Organize suç çeteleri bizim için neyse, göçmen kaçakçılığı organizatörleri de aynı kefede" değerlendirmesini yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün İstanbul'da basın yayın kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu. Yerlikaya, bakanlığın "Terör, Uyuşturucuyla Mücadele, Siber Suçlar, Organize Suçlar ve Kaçakçılık, Asayiş, AFAD ile Göçmen Kaçakçılığı" gündem maddelerini içeren son 120 günlük verilerini paylaştı.

Yerlikaya, şunları söyledi:

"1 Ekim itibarıyla görevimizin 120'nci gününü tamamladık. Başta terör, organize suçlar, uyuşturucu, göçmen kaçakçıları, siber suçlar ve asayiş olmak üzere operasyonlarımızı ülkemizin dört bir yanında aralıksız sürdürüyoruz. Operasyonların görüntülerini izlediğinizde bile güvenlik güçlerimizin nasıl bir inançla ve azimle görevlerini yerine getirdiklerine sizler de şahit oluyorsunuz. Operasyon görüntülerini sosyal medya hesaplarımdan an be an paylaşıyorum. Maksadım vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamaları için verilen bu mücadeleyi açık ve net bir şekilde yansıtmak. Bölücü terör örgütü, 1 Ekim'de Bakanlığımızın önünde terör eylemi girişiminde bulundu. Kahraman polislerimizin anında ve etkili müdahalesiyle saldırı girişimi her iki teröristin de ölümüyle son buldu. Maalesef veteriner teknisyeni Mikail Bozlağan kardeşimiz Develi'de bu hain girişim öncesi şehit edildi. Emniyet nizamiyesi girişinde bulunan altı kahraman polisimiz teröristlere geçit vermedi.

"BAKANLIĞIMIZA YÖNELİK SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNAN HER İKİ TERÖRİSTİN DE SURİYE'DEN GELDİĞİ TESPİT EDİLDİKTEN SONRA, IRAK VE SURİYE'DE, PKK VE YPG'YE AİT BÜTÜN ALTYAPI, ÜSTYAPI VE ENERJİ TESİSLERİ, HAVA UNSURLARIMIZ TARAFINDAN BOMBALANDI"

1 Ekim saldırı girişimi, bölücü terör örgütünün can çekişmesiydi. İçinde bulundukları çaresizlik terörün çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi. Saldırı girişiminden hemen sonra başlattığımız 'Kahramanlar' operasyonlarıyla ülkemizin dört bir yanında teröristlere karşı sürdürdüğümüz amansız mücadelemizin hiç durmadan devam ettiğini gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. İçişleri Bakanlığı olarak biz, içeride Milli Savunma Bakanlığı sınır boylarında ve ötesinde, MİT, istihbarat faaliyetleri ve nokta operasyonlarıyla hep birlikte teröre karşı mükemmel bir uyum içinde çalışıyoruz. Bakanlığımıza yönelik saldırı girişiminde bulunan her iki teröristin de Suriye'den geldiği tespit edildikten sonra, Irak ve Suriye'de, özellikle Fırat'ın doğusunda olmak üzere PKK ve YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı ve enerji tesisleri, hava unsurlarımız tarafından bombalandı. Hainler, yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Yaklaşık 40 yıldır sorunlarımızın ilk sıralarında yer alan PKK kaynaklı terör, hükümetlerimiz döneminde bitme noktasına geldi. Zaten Türkiye Yüzyılı'nın teröre ve terörizme karşı mücadele vizyonunun esası, terörü ülkemizin gündeminden çıkarmaktır.

"KIRSALDA VE ŞEHİRDE PKK'YA YÖNELİK YAPILAN TÜM OPERASYONLARDA 309 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Son 120 günde, terör örgütlerine yönelik İHA'larımız, SİHA'larımız, İKU'larımız 21 bin 459 saat uçuş gerçekleştirdiler. Bu dönemde bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bin 132 şehir, 54 bin 598'i kırsalda olmak üzere 65 bin 730 operasyon yapıldı. Kırsalda gerçekleşen operasyonların 26'sı büyük, 189'u orta, 54 bin 383'ü küçük operasyonlardı. Kırsalda ve şehirde PKK'ya yönelik yapılan tüm operasyonlarda 309 terörist etkisiz hale getirildi. 38'i ölü, 208'i sağ, 4'ü yaralı, 59'u teslim. Bin 810 şüpheli gözaltına alınırken, 433'ü tutuklandı. 336'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

"57'Sİ BOMBALI EYLEM OLMAK ÜZERE 68 TERÖR EYLEMİ ÖNLENDİ"

FETÖ'ye yönelik bin 786 operasyon yapıldı. 2 bin 689 şüpheli gözaltına alınırken, 536'sı tutuklandı. 457'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Terör örgütü DAEŞ'e yönelik 377 operasyon yapıldı. Bu operasyonlar sonucunda; 60'ı sağ, 1'i teslim olmak üzere 61 terörist etkisiz hale getirildi. 661 şüpheli gözaltına alınırken, 161'i tutuklandı. 131'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Sol terör örgütlerine yönelik 102 operasyon yaptık. Bu operasyonlarda; 2 terörist etkisiz hale getirildi. 163 şüpheli gözaltına alınırken, 16'sı tutuklandı. 35'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Etkisiz hale getirilen bu hainlerin, 2'si kırmızı, 6'sı turuncu ve 17'si gri kategoride olmak üzere toplam 25'i terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticileriydi. Bunlardan 20'si bölücü terör örgütü, 2'si FETÖ, 2'si HTŞ, 1'i de MLKP olmak üzere. Etkisiz hale getirilen iki teröristle ilgili ir detay paylaşmak istiyorum. Başta Beşiktaş Vodafone saldırısı olmak üzere, Diyarbakır ve Şırnak'ta 83 canımızın şehit edilmesi, 236'sının ise yaralanması eyleminde talimatı veren hainlerdi. Bu dönemde; 57'si bombalı eylem olmak üzere 68 terör eylemi önlendi. Teröre katılım sayıları yok denecek kadar azalırken, Diyarbakır Anneleri'nin feryatları 5. yılına girdi. Son 120 gündeki evlat nöbetlerinde 4 terör örgütü mensubu daha teslim oldu. Ailesine kavuşanların sayısı 46'ya ulaştı.

"ÇETELERİN ÇETELESİNİ TUTUYORUZ"

Hedeflerimizden biri de ülkemizi organize suç örgütlerinden temizlemek. Kararlılığımızın en açık göstergesi aralıksız sürdürdüğümüz operasyonlardır. Çetelerin çetelesini tutuyoruz. Kutsal vatan toprağımızın dört bir yanında organize suç örgütlerinden sokak çetelerine kadar bu illegal yapılara karşı kafes operasyonları düzenliyoruz, düzenlemeye de devam edeceğiz. Son 120 gün içinde organize suç örgütlerine yönelik yapılan 378 operasyonda; 2 bin 874 şüpheli gözaltında alındı. Bunlardan 702'si tutuklandı, 594'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu kapsamda 7'si ulusal 31'i yerel olmak üzere 38 mafya tipi organize suç çetesi çökertildi.

"UYUŞTURUCUYA KARŞI MÜCADELEDE TEMEL HEDEFİMİZ; TÜRKİYE'NİN UYUŞTURUCU İÇİN ULAŞILMAZ VE YASAKLI BÖLGE OLMASINI SAĞLAMAKTIR"

Türkiye Yüzyılı'nda uyuşturucuyu küresel bir felaket olarak değerlendiriyoruz. Uyuşturucuya karşı mücadelede temel hedefimiz; Türkiye'nin uyuşturucu için ulaşılmaz ve yasaklı bölge olmasını sağlamaktır. Uyuşturucu suçunu terörle eş değer görüyoruz. Zehir taciri ne ise bizim için terörist de odur. Uyuşturucuya karşı mücadelemizi arzla ve taleple mücadele olarak iki yönlü bir anlayışla sürdürüyoruz. Bir yandan her türlü yasa dışı maddenin ülkemize girişini engelleyip uyuşturucu rotalarının değişmesi içim caydırıcı bir mücadele ortaya koyarken diğer yandan içerideki talebin düşürülmesi için toplumumuzun tüm kesimlerine yönelik bilinçlendirme faaliyetlerini arttırıyoruz. Küresel ölçekte ne kadar büyük bir arz baskısı altında olursak olalım, diyoruz ki 'Geçmişte olduğu gibi bugün de gelecekte de uyuşturucuya göz açtırmayacağız'. Sokak satıcısından zehir tacirine kadar hangi büyüklükte olursa olsun gölge gibi takiplerindeyiz. Hepsinin bir bir tepelerine çöküp nefeslerini kesip adalete teslim etmeye kararlıyız. Son 120 günde; uyuşturucuyla mücadelede 80 bin 572 operasyon düzenledik. 98 bin 198 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 8 bin 379'u tutuklandı. 3 bin 422'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

"ÜLKEMİZDE TOPLAM DÜZENLİ GÖÇMEN SAYISI 4 MİLYON 711 BİN 622"

Çağımızın en önemli küresel sorunlarının başında göç geliyor. Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 274 bin 59. İkamet izinli yabancı sayısı 1 milyon 150 bin 386. Uluslararası koruma kapsamında kalanlar 287 bin 177 olmak üzere ülkemizde toplam düzenli göçmen sayısı 4 milyon 711 bin 622. Bizim asıl mücadele alanımız; düzensiz göç, göçmen kaçakçılığı organizatörleri. Son 120 günde; Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik 2 bin 397 operasyon yapıldı. Göçmen kaçakçılığı faaliyeti yürüttüğü şüphesiyle 3 bin 975'i yakalanırken bunların bin 225'i tutuklandı. 465'i hakkında adli kontrol kararı alındı. Bunlara göz açtırmayacağız. Organize suç çeteleri bizim için neyse, göçmen kaçakçılığı organizatörleri de aynı kefede. Operasyonlar sonucu 120 günde; 112 bin 404 düzensiz göçmen yakalandı. Bunların 48 bin 339'u ülkelerine deport yani sınır dışı edildi. Geri kalan diğer düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri de devam ediyor. İstanbul'da yapılan sıkı denetimler sonucu yakalanacağını anlayan vize ve vize muafiyeti veya ikamet süresi biten 120 bin 531 yabancı ülkemizden ayrıldı. Hudut birliklerimizin başarılı çalışmalarıyla sadece son 120 günde; 80 bin 946 düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişi engellendi. Düzensiz göçle mücadelede en stratejik şehrimiz İstanbul. İstanbul'da bugüne kadar düzensiz göçmenlere ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleşen 304 operasyonda 451 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 94'ü tutuklandı, 43'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. İstanbul'da bu dönemde 42 bin 257 düzensiz göçmen yakalandı. Bunların şimdilik 10 bin 642'si sınır dışı edildi. Diğerlerinin de sınır dışı işlemleri devam ediyor.

"DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEYİ YABANCI DÜŞMANLIĞIYLA BİRBİRİNE KARIŞTIRMAMAK GEREKİYOR"

Düzensiz göçmenlerin yakalanması için 'Mobil Göç Noktası' adı verilen araçlarımızın sayısını da arttırdık. Pilot şehir olan İstanbul'da 20 Mobil Göç Noktası'yla başlamıştık. Yerine 38 yeni araç verdik. 1 Ekim itibarıyla; Ankara'da 4, İzmir'de 4, Bursa'da 2 ve Adana'da da 2 olmak üzere toplam 50 mobil göç noktası aracımız bulunuyor. 1 Kasım'da 25 büyük ilimizle birlikte bu yeni araç sayımızı 155'e yükselteceğiz. Düzensiz göçle mücadeleyi yabancı düşmanlığıyla birbirine karıştırmamak gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın 'Tarihimizde, kültürümüzde, inancımızda yeri olmayan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının toplumumuza sirayet etmesine izin veremeyiz. Asırlardır mazlum ve mağdurların sığınağı olmuş devletimizin tertemiz siciline birkaç kendini bilmezin leke sürmesine göz yumamayız' sözleri bizim göçle mücadeledeki vazgeçilmez ilkemizdir.

"SON 120 GÜNDE; TWİTTER ÜZERİNDEN 100 MİLYON 94 BİN 311 HESAPTAN, 4 MİLYAR 567 MİLYON 336 BİN 134 PAYLAŞIM YAPILMIŞ. BU PAYLAŞIMLARIN YÜZDE 30'U YANİ YAKLAŞIK 33 MİLYONDAN FAZLASI BİLGİSAYARLAR TARAFINDAN YÖNETİLEN BOT HESAPLAR"

Teknolojinin gelişimi, internet kullanımının artması, siber suçlar ve bilişim hukuku gibi kavramları hayatımızın merkezine soktu. Emniyet güçlerimizin yeni muharebe alanı; siber vatan. Klavyelerin arkasına saklanan suç odaklarıyla da mücadele etmek zorundayız. Teröristlerle, organize suç örgütleriyle, çetelerle, kara vatanda olan mücadelemizi siber vatanda da sürdürüyoruz. Son 120 günde; terör, bilişim ve ödeme sistemleri, yasa dışı bahis ve çocuk istismarı konularında 197 bin 649 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yaptık. Bu çalışmalar sonucunda, spekülatif paylaşımların kayda değer ölçüde azaldığını memnuniyetle görüyoruz. Siber suçlarla mücadele kapsamında son 120 günde; bilişim sistemlerine yönelik 64 operasyon düzenledik. Operasyonlar sonucu 86 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 31'i tutuklandı. Ödeme sistemlerine yönelik gerçekleşen 230 operasyonda, 916 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 307'si tutuklandı. Yasa dışı bahis konusunda 57 operasyon yapıldı. 288 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 70'i tutuklandı. Siber dünyada en hassas olduğumuz konuların başında çocuklarımızı korumak geliyor. Çevrimiçi çocuk istismarı suçlarına yönelik 154 operasyonda; 99 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 35'i tutuklandı. Sosyal medya üzerinden algı çalışması yapanların da bu odakların amaçlarının da farkındayız. Bot hesapları takibimiz devam ediyor. Son 120 günde; Twitter üzerinden 100 milyon 94 bin 311 hesaptan, 4 milyar 567 milyon 336 bin 134 paylaşım yapılmış. Bu paylaşımların yüzde 30'u yani yaklaşık 33 milyondan fazlası bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar. Bu paylaşımların yüzde 41'inin de olumsuz ve spekülatif olduğu tespit edilmiş.

"KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN 8 BİN 672 OPERASYONDA 11 BİN 939 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI"

Tarihi eser kaçakçılığının önüne geçmek hem ülkemizin hem de tarih boyunca bu topraklarda hüküm sürmüş kadim medeniyetlere olan sorumluluğumuzun bir parçasıdır. Kaçakçılıkla mücadele ederek kayıt dışı ticaretin önüne geçmekse alın teriyle ticaret yapan, bu ülke için katma değer üreten, vergisini veren vatandaşlarımızın haklarını korumaktır. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen 8 bin 672 operasyonda 11 bin 939 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 162'si tutuklandı. 231'i adli kontrol kararı verildi.

"192 BİN 18 KONTEYNERDE 596 BİN 457 VATANDAŞIMIZ KALIYOR"

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle birlikte asrın felaketini yaşadık. Geçici barınma hizmetleri kapsamında bugün itibarıyla; 192 bin 18 konteynerde 596 bin 457 vatandaşımız kalıyor. Konteyner kentlerimizde ise okuldan kreşe, camiden sağlık ocağına, park alanlarından, mağaza ve marketlere kadar ihtiyaç duyulan sosyal donatılar bulunuyor. Bugüne kadar 337 bin 204 hanemize her ay kira yardımı yapıyoruz. Ödediğimiz toplam kira yardımı 7 milyar 816 milyon 388 bin TL. AFAD-Kızılay ortaklığıyla içerisinde aylık 3 bin lira yüklenen marketlerde gıda ve benzeri alışveriş yapılabilen 'Esen kart' uygulamamız başladı, devam ediyor. Deprem bölgesindeki 11 ilimizde toplamda 60 bin 51 adet Esen kart dağıtıldı.

"YAKLAŞIK 200 BİN OLAN AĞIR HASARLI BİNALARIMIZIN DA YÜZDE 55'İNİN ENKAZINI KALDIRDIK"

Deprem bölgesindeki 2 milyon 272 bin 628 binanın ilk etapta hasar tespitleri bitirildi. Acil yıkılacak ve yıkık 60 bin 421 bina enkazı tamamen kaldırıldı. Yaklaşık 200 bin olan ağır hasarlı binalarımızın da yüzde 55'inin enkazını kaldırdık. 43 bin 722 orta hasarlı binanın enkaz kaldırma çalışmalarına, ağır hasarlı binaların enkazının kaldırılmasından hemen sonra, başlayacağız. Kalıcı konutlarla ilgili de önemli bir aşamaya geçildi. Hak sahipliğinde sona yaklaştık. Askı sürecindeyiz. Hak sahipliğiyle ilgili askı sürecinde süre 15 gün."