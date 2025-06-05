İçişleri Bakanı Yerlikaya, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı trafik tedbirlerini 30 Mayıs-11 Haziran arasında yaptıklarını belirterek, "Sadece arife ve bayramın 4 günü, 5 günü değil, 30 Mayıs'ta başladık. 17 bin 645 ekip, 33 bin 943 personel görev alıyor." dedi.

Yerlikaya, Habertürk TV'deki Özel Röportaj programında, Kurban Bayramı'nda alınan önlemler, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak değişiklikler, göç yönetimi ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Yerlikaya, trafik kurallarında tek amacın kazanın, vefatın ve yaralanmanın olmaması olduğunu söyledi.

Yerlikaya, bayramların sevinç günü olduğunu, bu nedenle bunu önemsediklerini belirterek, "32 milyon aracın pek çoğu, sürücülerin pek çoğu o pik zamanlarda gidiş ve geliş istikametinde bir anda yollara çıkıyor. Böyle bir ortamda kurala riayet daha da elzem. Dolayısıyla bizim sahada olmamız lazım." dedi.

Bakanlığı süresince dördüncü bayramı yaşayacağına dikkati çeken Yerlikaya, Kurban Bayramı trafik tedbirlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"30 Mayıs-11 Haziran arasında yapıyoruz. Sadece arife ve bayramın 4 günü, 5 günü değil, 30 Mayıs'ta başladık. 17 bin 645 ekip, 33 bin 943 personel görev alıyor. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Trafik tedbirlerinde bu süre içerisinde 68 bin 829 polis ve jandarmamız görevlendirildi. Bayram boyunca günlük yaklaşık 34 bin personel. Bu arkadaşlarımız görevli. Biz sevdiklerimizle beraber hasret gidereceğiz, bayram sevinci yaşayacağız, onlar gece, gündüz, sıcak, yağmur yoldalar. İyi ki varlar. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

Şehirler arası otobüslerde gizli yolcularla denetim yapılacak

Bu bayrama özel aldıkları bazı tedbirlere değinen Yerlikaya, şehirler arası yolcu taşıyan otobüsleri ve yollardaki denetim noktalarını 3 bin gizli yolcuyla denetleyeceklerini kaydetti.

Yerlikaya, diğer denetimlere ilişkin, "1485 mobil radar var. Bir günde aşırı hızdan 10 kişi ölüyor, 2024 rakamı bu. Havadan da denetimlerimiz var. Helikopterlerimiz ve dronlarımızla beraber 6 bin 339 saat hava araçlarımızla denetim yapılıyor. Şunu unutmasınlar: Bayram için yollara düşen vatandaşlarıma diyorum ki, 'Kurallara uyun, yolun sonu bayram olsun.'" diye konuştu.

Trafik araçları ve ekipleri ile radar ve yaka kamerası sayılarına dikkati çeken Yerlikaya, denetim performansını artırmak için trafik araçlarının 2024 sonunda yüzde 48 artırılarak 10 bin 568'e çıkarıldığını belirtti.

Yerlikaya, trafik ekiplerinin 2024 sonunda yüzde 36 artırılarak 10 bin 822'ye, radarın 2025 Haziran'da yüzde 36 artırılarak 1485'e çıkarıldığı bilgisini paylaştı.

Yaka kamerası uygulamasına ilişkin de konuşan Yerlikaya, "Bu sayı şu anda 42 bin 604 ama Allah'ın izniyle 111 bin 604'e ulaştıracağız, hedefimiz. Personelimizin, vatandaşımızın, 'Bana şöyle davrandı, ben çok üzüldüm, kırıldım veya şikayetçiyim.' demesini istemiyoruz biz." şeklinde konuştu.

Karayolları Trafik Kanunu

TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülen Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne dair detayları paylaşan Yerlikaya, uygulamanın ilerleyen günlerde hayata geçeceğini aktardı.

Yerlikaya, para cezalarının kamuya kaynak olarak kesildiği iddialarına ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"Mehmet Şimşek bakanımı dün aradım, 'Ben daha önceki bir yayında bunun okyanusta bir damla olduğunu söylemiştim. Rakam alayım da ilk çıktığım programda bunu paylaşayım vatandaşlarımızla.' dedim. '2024 yılında gerçekleşen bütçe gelir rakamı 8,5 trilyon lira, bunun binde 5'i, 47 milyar lira tahsil edilen cezanın toplamı.' diyor. Bizim yapmış olduğumuz kanunla 47 milyarın yarısı olduğu gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gidiyor. Bununla ilgili de bir çalışmamız olacak ama şimdi daha erken, bunu söylemeyelim. Yani bu rakamın yarısı garip gurebaya, fakir fukaraya gidiyor. Bu cezanın bizim açımızdan hiçbir kıymeti harbiyesi yok."

Organize suçlarla ilgili mücadeleye ilişkin bilgi veren Yerlikaya, "Organize suç örgütlerinin, Avrupa'da 5 binin üzerinde olduğunu kendileri beyan ediyor. ABD'nin durumu 33 bin. Meslektaşlarımın dedikleri hep şu, 'Örgütlü suçlarda çok artış var. Sayın Bakan siz nasıl mücadele ediyorsunuz?' Cumhurbaşkanımızın bana talimatı şu, 'Şehrimizde 1 tane eşkıya olmayacak, hangi tür olursa, narkotik, KOM, siber, uluslararası, ulusal, bölgesel, yerel. Böyle bir şey istemiyorum.' Biz de 'Türkiye'nin huzuru.' diye yollara düştük." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, 1151 suç çetesinin çökertildiğini, bu kapsamda 120 milyar lira değerinde mal varlığına el koyduklarını belirtti.

Organize suçlarla mücadelede 2 bin 934 operasyon gerçekleştirdiklerini kaydeden Yerlikaya, 19 bin 565 gözaltı yapıldığını, 9 bin 11 kişinin tutuklandığını, 4 bin 659 kişiye adli kontrol kararı verildiğini söyledi.

"Artık Türkiye göçte hedef ülke olmaktan çıktı"

Göç yönetimine değinen Yerlikaya, 9 Aralık 2024'ten bugüne 250 bin 64, 2016'nın sonundan bugüne kadar ise 1 milyon 126 Suriyelinin ülkesine döndüğünü aktardı.

Yerlikaya, göç uygulamalarında elde ettikleri kazanımlara dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İki yılda göçte aldığımız mesafe artık Türkiye göçte hedef ülke olmaktan, yani rotaya hedef ülke olmaktan, kaynağından bize geliş ve bize gelip de başka ülkeye transit rota olmaktan çıktı. Bunu nasıl başardık? Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve göçle ilgili bize vermiş olduğu o kararlı destek. İnsani, vicdani, medeniyet değerlerimizden taviz vermeden, hukuk ve uluslararası hukuktan hiç ayrılmadan ama kamu düzenimiz ve güvenliğimizden de asla taviz vermeden bu göçle ilgili yönetimimizi başardık."