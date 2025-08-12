İçişleri Bakanı Yerlikaya Çanakkale'deki Yangınla İlgili Açıklamalarda Bulundu

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki yangında, 1000 hektar alanın zarar gördüğünü belirtip, "22 saat içerisinde bu kadar müdahale yapıldı. İnşallah tamamen kontrol altına alınacak" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla mücadele çalışmalarını incelemek ve temaslarda bulunmak üzere Çanakkale'ye geldi. Bakan Yerlikaya, Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider tarafından karşılandı. Yerlikaya, ilk olarak yangında alevlerin sıçradığı Güzelyalı Mahallesi'ne geçti. Burada Güzelyalı Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı ve Çanakkale Yangın Kontrol Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Yerlikaya ardından yanan alanlarda incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Yerlikaya, evi yanan vatandaşlarla sohbet edip, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Sohbet sırasında yangında 1000 hektar alanın zarar gördüğünü belirten Yerlikaya, "22 saat içerisinde bu kadar müdahale yapıldı. İnşallah tamamen kontrol altına alınacak" diye konuştu.