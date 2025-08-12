İçişleri Bakanı Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şu ana kadar yapılan zarar tespitlerinden sonra, destek ödemesi babında 35 aileye, Valimizin koordinasyonunda 2 milyon 215 bin lira hesaplarına aktarıldığının da altını çizmek istiyorum." dedi.

Bakan Yerlikaya, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaretinde, yangın bölgesinde hasar tespit çalışmalarının başladığını belirtti.

Bu çalışmaların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda kurulan 7 ekiple yürütüldüğünü aktaran Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Ben de o ekipleri ziyaretlerimde gördüm. Arkadaşlarımız bugün tam anlayamasalar bile yarın öğlene doğru bu çalışmayı bitirecekler. Zarar tespitiyle de ilgili defterdarımız bu işin sorumlusu. Onun kurmuş olduğu 15 ekip var. Onlar da aynı şekilde, gayet güzel, titiz bir çalışma yapıyorlar."

Yerlikaya, Çanakkalelilere seslenerek, şunları söyledi:

"Gerek hasar tespiti gerek zarar tespitiyle ilgili 112'ye gelen çağrılar... Evet, bunları biz önceliyoruz. İki, mahalle muhtarlarımıza, kaymakamlarımıza, işte, burayı arayanlar... Bunların tamamına biz gittiğimiz gibi, oraya geldiğimiz, çalışırken, 'şurada da şurada da' diye işaret edilen, rica olunan tüm yerlere baş göz üstüne. Bunların tamamına arkadaşlarımız, ekiplerimiz, gerek zarar gerek hasarla ilgili tespitlerini yapacaklar ve buradaki süreç de devam edecek."

"'Muhtemelen' diyoruz. Şu ana kadar bize şifahen, telefonla veya yazıyla müracaat edenleri biz yarın akşama doğru bitirmiş oluruz." diyen Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onun haricinde de müracaatın süresi var. Gelen her müracaatı da arkadaşlarımız sabırla karşılayacaklar ve sonuçlandıracaklar. Peki, bu ana kadar zarar tespitleri yapılan... 15 Temmuz yangınımız vardı, biliyorsunuz. Bir de 8 Ağustos. Yani, bundan az evvel olan bir yangın vardı. Onlarla da ilgili biz, şu ana kadar yapılan zarar tespitlerinden sonra, destek ödemesi babında 35 aileye, Valimizin koordinasyonunda 2 milyon 215 bin lira hesaplarına aktarıldığının da altını çizmek istiyorum. Nihayetinde dün başlayan, bugün biten bu yangının da zarar tespitleri bittikten sonra, onların da hesaplarına destek ödemelerini yine, kıymetli Valimiz yapacak. Şu ana kadar biz Valilik emrine 6 milyon 800 bin lira bir ödenek aktardık. Kaynakla ilgili şükürler olsun ki bir sorunumuz yok. Ne zaman bununla ilgili ilave Valimizin bir arzusu olduğu zaman da AFAD Başkanlığımız süratle hesaplarına bunu gönderecektir."

Bakan Yerlikaya, kentte beraberindekilerle gün içinde çeşitli ziyaretlerde bulunduğuna değindi.

Ziyaretlerine Orman Yangın Koordinasyon Merkezi'nden başladıklarını anlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz, orada devamlı 3 uçak, 5 helikopter daimi duruyor ama Edremit'te de var biliyorsunuz. Dolayısıyla biz, bir orman şehriyiz. Aynı anda, burada, Allah muhafaza, bir yangın olduğu zaman süratle aksiyon alan bir Orman Yangın Koordinasyon Merkezimiz var. Çok kıymetli Bekir Bey var, Genel Müdürümüz var ve Bölge Müdürümüz var. Hepsi buradalardı. Onlara hem geçmiş olsun hem de çabaları, gayretleri, yorulmak bilmeyen, gerçekten muhteşem çabalarından dolayı kendilerini tebrik ettik. Yine Çınarlı köyü Dardanos mevkisi ve Güzelyalı köyümüzü ziyaret ettik. Orada özetle, hem hasar tespit çalışmalarındaki arkadaşlarımızı gördük. Onlara kolaylıklar dilediğimiz gibi orada yangından etkilenen evlerde bulunan vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Onlara geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Aynı zamanda bizim emniyetimizin ve jandarmamızın da biliyorsunuz eğitim tesisi var. Hem jandarmamızın Güzelyalı'da hem de polisimizin eğitim merkezleri var. Onların da olumsuz etkilendikleri, az da olsa yerler var."

Bakan Yerlikaya, Terzioğlu KYK Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Orada kalan hem öğrencilerimiz vardı. Gençlik ve Spor'un kampından oraya gelen sporcu öğrencilerimiz hem de bizim, huzurevinden gelen büyüklerimiz vardı. Onların ellerinden öptük ve onlara geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Öncelikle Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ve onun şahsında Orman Genel Müdürlüğümüze, hem hava unsurlarımıza hem kara unsurlarımıza, bütün orman işçilerimize, orman çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.

Her birine minnettarız. Gerçekten bu sene, 1 Mayıs'tan bugüne, Türkiye'nin her yerindeki orman yangınlarında destan yazıyorlar. Hakeza, bu şehirlerdeki valilerimiz, bütün görevini bir tarafa bırakıyor ve ortada bir orman yangını, böyle bir afet varken valilerimiz, kendi emirlerindeki bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte, şehrin belediyesi, belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, belde belediye başkanları veya büyükşehir belediyesi... Bir takım olarak, tek yürek olarak, bir hemşehri bilinciyle, yine AFAD koordinasyonunda, bu yangınları bir an önce söndürmek noktasında gerçekten fevkalade mücadele ediyorlar."

Yerlikaya, orman yangını konusunda büyük tecrübeye sahip olduklarını vurguladı.

"Tüm afet türleriyle ilgili, AFAD koordinasyonunda, Türkiye Acil Müdahale Planlarımız, Türkiye genelinde ama 81 ilde, hangi türden bir afet olursa, kimin nerede, nasıl hareket edeceğiyle ilgili planlarımız var." diyen Yerlikaya, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Çanakkale TAMP planımız kapsamında da bu yangında, Valimizin koordinasyonunda... Ben geldim, önce burada arkadaşlarımızdan değerlendirmeleri, istişareleri aldık. Gördüğüm şey şu, diğer illerde gördüğüm gibi, bu şehrimizde şükürler olsun ki Valimizin başkanlığında, hiç seçilmiş, atanmış ayrımı yapılmaksızın büyük bir uyum var. Büyük bir destek var. Ben, kendilerinin her birini tebrik ediyorum. 'Allah da başta orman yangınları olmak üzere, deprem olmak üzere, tüm afet türlerinden Çanakkale'mizi ve ülkemizi korusun' diyoruz."

Yerlikaya daha sonra Dardanos Yangın Yönetim Merkezi ile yangının etkilediği Jandarma Güzelyalı Kampı'nı ziyaret etti.

Güzelyalı köyünde yangından zarar gören evlerde incelemeler gerçekleştiren Yerlikaya, evlerinde ziyaret ettiği vatandaşlara "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünde de incelemeler yapan Yerlikaya, yangın nedeniyle tahliye edilerek, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurdunda misafir edilen vatandaşlara ziyaret gerçekleştirdi.

Yerlikaya, burada hediye verdiği çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yerlikaya'ya, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ile diğer ilgililer eşlik etti.

