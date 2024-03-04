İçişleri Bakanı Yerlikaya: Çanakkale'deki Depremde Olumsuz Durum Yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, merkez üssü Çanakkale'nin Yenice ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını, an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale Yenice'de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."