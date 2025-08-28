İçişleri Bakanı Yerlikaya, Büyükşehir Valileriyle Toplantı Düzenledi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, büyükşehir valileri ile sokak hayvanları, asayiş ve trafik konularında toplantı yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "30 büyükşehir ilimizin kıymetli valileriyle 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, asayiş ve trafik konulu toplantımızı gerçekleştirdik" dedi.