İçişleri Bakanı Yerlikaya, Büyükşehir Valileriyle Toplantı Düzenledi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 büyükşehir valisinin katılımıyla hayvanları koruma kanunu, asayiş ve trafik konularını ele alan bir toplantı gerçekleştirdi.
Yerlikaya, NSosyal hesabından toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımında, "30 Büyükşehir ilimizin kıymetli valileriyle, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, asayiş ve trafik konulu toplantımızı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel