İçişleri Bakanı Yerlikaya, Büyükşehir Valileriyle Toplantı Düzenledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 büyükşehir valisinin katılımıyla hayvanları koruma kanunu, asayiş ve trafik konularını ele alan bir toplantı gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 büyükşehir valisinin katılımıyla hayvanları koruma kanunu, asayiş ve trafik konulu toplantı gerçekleştirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımında, "30 Büyükşehir ilimizin kıymetli valileriyle, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, asayiş ve trafik konulu toplantımızı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
AK Parti'ye katılan Çerçioğlu'na soğuk duş! İlk anketten çarpıcı sonuçlar çıktı

AK Parti'ye katılan Çerçioğlu'na soğuk duş! İşte ilk anketin sonucu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel'in ayrılık acısı sete yansıdı, kendini karavana kapattı

Set ekibi bile afalladı! Ayrılık sonrası tavrı herkesi şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.