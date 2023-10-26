İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bursa'da "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nın ardından açıklamalarda bulundu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biz devlet olarak, millet olarak çok güçlüyüz. Suç odaklarından, inlerinde saklanan hain teröristlerden, zehir tacirlerinden, kaçakçılardan, göçmen organizatörlerinden, çetelerden çok güçlüyüz.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Biz devlet olarak, millet olarak çok güçlüyüz. Suç odaklarından, inlerinde saklanan hain teröristlerden, zehir tacirlerinden, kaçakçılardan, göçmen organizatörlerinden, çetelerden çok güçlüyüz. Huzurumuzu bozan, sesleri çok çıkan bütün bu yapılara karşı amansız mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız." dedi.

Yerlikaya, Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen " Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nın ardından yaptığı açıklamada, büyük bedeller ödenerek kurulan Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne sayılı günlerin kaldığını hatırlattı.

İkinci yüzyılın başlayacağı tarihi bir sürecin içinde olduklarını vurgulayan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın böylesine anlamlı ve tarihi bir dönemde "Türkiye Yüzyılı" olarak ifade ettiği büyük bir vizyonu ortaya koyduğunu söyledi.

Bu vizyonun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Adnan Menderes'e, Turgut Özal'dan Necmettin Erbakan'a, Cumhuriyet'in yarım kalan hayalleriyle ilgili hedefler olduğunu belirten Yerlikaya, "Bilimin, gelişimin, gelişmenin, şefkatin, huzurun ve güvenin yüzyılının inşa sürecinde 85 milyon vatandaşımıza, tüm kurum ve kuruluşlarımıza büyük sorumluluk düşüyor. İçişleri Bakanlığı ailesi olarak emniyet müdürlerimizle, jandarma ve sahil güvenlik komutanlıklarımızla, devletine ve milletine hizmet etmeyi en şerefli vazife gören 600 bin personelimizle şehit kanıyla sulanmış cennet vatanımızın her karışında milletimizin huzuru ve güvenliği için canla başla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, terör, organize suçlar, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar ve asayiş başta olmak üzere operasyonları ülkenin dört bir yanında aralıksız sürdürdüklerini vurguladı.

"Bizim için terörist neyse zehir taciri de odur"

Bakan Yerlikaya, son 120 günde bölücü terör örgütü PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütlerine yönelik 114 operasyonda 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini, gözaltına alınan 163 şüpheliden 24'ünün tutuklandığını, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Öncelikli hedeflerinden birinin, ülkeyi organize suç örgütlerinden temizlemek olduğunu aktaran Yerlikaya, şöyle devam etti:

"81 ilimizin tamamında organize suç örgütlerinden sokak çetelerine kadar bu illegal yapılara karşı 'Kafes' operasyonları düzenliyoruz, düzenlemeye de kesintisiz devam edeceğiz. Bursa'da son 120 gün içinde organize suç örgütlerine yönelik yapılan 19 operasyonda 93 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 42'si tutuklandı. 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi, 3 mafya tipi organize suç örgütü hamdolsun çökertildi. Bizim için terörist neyse zehir taciri de odur. Terör örgütlerine ve işbirlikçilerine finansal kaynak sağlayan başta gençlerimiz olmak üzere, toplumumuzu zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine, hayatı zehir etmek için gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Düzenlemeye de devam edeceğiz."

Son 120 günde Bursa'da zehir tacirlerine yönelik 3 bin 11 operasyon düzenlendiğini belirten Yerlikaya, gözaltına alınan 3 bin 462 şüpheliden 445'inin tutuklandığını, 143'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini dile getirdi.

"Mücadelemizin odağında düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleri bulunuyor"

Yerlikaya, Bursa'da kayıtlı 225 bin 114 göçmenin bulunduğu bilgisini vererek, "Bizim mücadelemizin odağında düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleri bulunuyor. Bu amaçla son 120 günde ilimizde 13 operasyon düzenledik ve bu operasyonlarda 21 göçmen kaçakçılığı organizatörlerini yakaladık. 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bu 3 saati aşkın toplantıda hem emniyetim hem jandarmamdan göçmen organizatörlerinin nefesini kesme sözü aldık. Dosyaları savcımızla beraber öyle bir hale getirilecek ki çıkarıldıkları mahkemede tamamı bu işi yapamaz hale gelip hapishaneyi görecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde düzensiz göçle mücadele ederken medeniyet değerlerine bağlı kaldıklarını, yabancı düşmanlığına ve ırkçılığa geçit vermediklerini vurgulayan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kara vatan ve mavi vatanda olduğu gibi siber vatanda da suç odaklarıyla mücadele ediyoruz. Hiç şüpheniz olmasın sanal devriyelerimiz 7/24 görevlerinin başında. Son 120 günde Bursa'da 17 bin 423 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapmışız. Siber suçlarla mücadele kapsamında, terör, bilişim sistemleri, ödeme sistemleri, çocuk istismarına yönelik düzenlenen 9 operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 3'ü tutuklandı. Bursa'da Siber Suçlar Şubemiz, Bakanlığımızda da Siber Suçlar Dairemiz her yerde tüm sosyal medya mercilerinde, paylaşımlarında bu hususiyete dikkat ediyor."

"Biz gücümüzü milletimizden alıyoruz"

Bakan Yerlikaya, kaçakçılıkla mücadeleye değinerek, son 4 ayda Bursa'da 132 operasyon gerçekleştirildiğini, gözaltına alınan 230 şüpheliden 22'sinin tutuklandığını belirtti.

Bakanlık olarak halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerine işaret eden Yerlikaya, şunları anlattı:

"Son 120 günde Bursa'mızda kişilere, mal varlığına, millete, devlete, topluma karşı işlenen suçlarda ve takibi gereken olaylarda aydınlatma oranımız yüzde 86,9. Sahaya iyi basacağız, basıyoruz, basacağız. Suç işlenmesini yani önleyici hizmetimizi çok daha fonksiyonel hale getireceğiz. Bunun karşılığında kişilere ve mallara karşı işlenen suç olaylarında ve diğer olaylarda olay sayısını düşürmek birinci hedefimiz. İkinci hedefimiz, eğer artık suç var, suç işlenmişse işte orada jandarmam, emniyetim, sahil güvenliğim bu işi dert edinecek, aydınlatma oranlarımız pik yapacak."

Yerlikaya, son 4 aylık dönemde haklarında yakalama kararı olan 12 bin 370 kişinin yakalanıp adalete teslim edildiğini söyledi.

Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu kaydeden Yerlikaya, "Biz devlet olarak, millet olarak çok güçlüyüz. Suç odaklarından, inlerinde saklanan hain teröristlerden, zehir tacirlerinden, kaçakçılardan, göçmen organizatörlerinden, çetelerden çok güçlüyüz. Huzurumuzu bozan, sesleri çok çıkan bütün bu yapılara karşı amansız mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Bize güç veren aziz milletimizin destekleri ve dualarıdır. Biz gücümüzü milletimizden alıyoruz. Onların duaları, destekleri bizimle var oldukça bunların hakkından geliriz Allah'ın izniyle." diye konuştu.

Toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve diğer ilgililer hazır bulundu.