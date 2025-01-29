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İçişleri Bakanı Yerlikaya, BM Mülteciler Yüksek Komiseri ile Görüştü

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri için işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile görüştü.

Bakan Yerlikaya, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sayın Grandi ve heyetini Bakanlığımızda misafir ettik. Sayın Grandi ile ülkemizdeki Suriyelilerin ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri için yaptığımız çalışmaları, karşılıklı işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Sayın Grandi'ye ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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