İçişleri Bakanı Yerlikaya: Biga'daki Depremde Olumsuz Durum Yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale Biga'da 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."