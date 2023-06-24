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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Bayramda 30 bin 529 personelimizle yollarımızın güvenliği için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tedbirleri çerçevesinde yollarda 30 bin 529 personelin görev yapacağını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Bayramda 30 bin 529 personelimizle yollarımızın güvenliği için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tedbirleri çerçevesinde yollarda 30 bin 529 personelin görev yapacağını bildirdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Yerlikaya, "9 günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor. Bu bayramda da yüz binlerce insanımız baba ocağına, sevdiklerinin yanına gidecek. 30529 personelimizle yollarımızın güvenliği için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Ekiplerimiz 3106 saat, havadan trafik denetimlerini gerçekleştirecek. Lütfen trafik kurallarına uyalım, dikkatli olalım. Gözünü yoldan ayırma sevdiklerinin gözünü yolda bırakma" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Güncel

İçişleri Bakanı Kurban Bayramı Ali Yerlikaya Güncel Haberler

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