İçişleri Bakanı Yerlikaya, BAE İçişleri Bakanı ile Görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayed ile yaptığı telefon görüşmesinde güvenlik ve işbirliği konularını değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayed ile telefonda görüştü.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın Bakan'la başta güvenlik olmak üzere bakanlıklarımız arasındaki işbirliği konularını ele aldık."

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
