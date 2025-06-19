İçişleri Bakanı Yerlikaya: Aşırı Hız Kazalara Neden Oluyor

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden aşırı hız nedeniyle yaşanan trafik kazalarına dikkat çekti. 2024 yılında hız ihlali nedeniyle 3 bin 657 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aşırı hız nedeniyle yaşanan kazalara videolu paylaşımla dikkati çekti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde aşırı hız sonucu meydana gelen trafik kazasının görüntülerini paylaştı.

Kazada, bir vatandaşın yaralandığını, bir vatandaşın ise hayatını kaybettiğini hatırlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aşırı hız yapmasaydı bir canımızı daha yitirmeyecektik. 2024 yılında 266 bin 854 ölümlü-yaralanmalı kazanın 107 bin 198'i 'hız' kurallarına uymamaktan meydana gelmiş ve hız kurallarına uymadığı için 3 bin 657 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 2024 yılı içerisinde 'hız ihlali' nedeniyle her gün 10 vatandaşımız hayatını kaybetti. Tek bir amacımız var, trafik kazalarında canlarımızı yitirmeyelim. Hızdan değil, hayattan yana olalım, güvenli yollar, huzurlu yolculuklar."

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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