İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Ankara90" medya buluşmaları programında konuştu: (2)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde son 90 günde düzenlenen operasyonlarda 75 bin 442 düzensiz göçmenin yakalandığını, bunlardan 32 bin 563'ünün sınır dışı edildiğini, geri kalanların sınır dışı işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı GAMER'de "Ankara90" medya buluşmaları kapsamında basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden bugüne AFAD Başkanlığınca yürütülen hizmetlerle ilgili verileri paylaşan Yerlikaya, ilk etapta toplam 645 bin kurulu çadırda 2,5 milyon depremzedeye geçici barınma imkanı sağladıklarını söyledi.

Bunun yanı sıra 1 milyon 188 bin 218 kişiyi de tesislerde misafir ettiklerini aktaran Yerlikaya, depremin akut döneminin bitmesiyle geçici barınma hizmetlerinin artık konteyner kentlerde ve kira yardımıyla sürdüğünü anlattı.

Yerlikaya, "Çadır ve tesislerde misafir dönemi bitti. Bugün itibarıyla 185 bin 193 konteynerde 579 bin 393 vatandaşımız kalıyor." dedi.

Bakan Yerlikaya, konteynerlerdeki yaşam standartlarını yükseltmek için bir evde olması gereken ihtiyaç malzemelerini temin ettiklerini, bugüne kadar, 327 bin 248 haneye ev sahibi ve kiracı ayrımı yapılmaksızın 6 milyar 276 milyon lira kira yardımı yapıldığını belirtti.

AFAD-Kızılay ortaklığıyla, içerisine aylık 3 bin lira yüklenen Esen Kart'ın kullanımına geçildiğini ifade eden Yerlikaya, depremden etkilenen 11 ilde 50 bin 751 kartın dağıtıldığını, her ay bu kartlara 3 bin lira yüklemeye devam edeceklerini söyledi.

"Acil yıkılacak ve yıkık 60 bin 421 bina enkazı tamamen kaldırıldı"

Bakan Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanlığının deprem bölgelerinde görev yapan öğretmenler için AFAD'dan talep ettiği

11 bin 76 konteynerin kurulumunun tamamlandığını, diğer kamu kurum ve kuruluşların istediği 10 bin 119 konteynerin de teslim edildiğini aktardı.

Deprem bölgelerindeki 2 milyon 522 bin 294 binanın hasar tespitinin yapıldığını söyleyen Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Acil yıkılacak ve yıkık 60 bin 421 bina enkazı tamamen kaldırıldı. İlk etapta buydu. İkinci etapta, ağır hasarlı bina sayımız 201 bin 211. Bugüne kadar 79 bin 711 ağır hasarlı binanın enkazını kaldırdık, canhıraş çalışıyoruz valilerimizin koordinasyonunda. Bunları da tamamlayacağız. Üçüncü aşamada da 43 bin 722 orta hasarlı binanın enkaz kaldırma çalışmalarına, ağır hasarlı bina enkazlarının kaldırılmasının hemen sonrasında başlayacağız. Biz hükümet olarak, devletimizin, tüm kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarımızla, halkımızla el ele verdik. Yaralarımızı sarmak için bütün imkanlarımızı seferber ettik, etmeye de devam ediyoruz."

-"Geçmişten günümüze göçün sebepleri hep aynı..."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21. yüzyılda, dünyanın en önemli küresel sorunlarının başında göçün geldiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletlerin geçen yıl hazırladığı Uluslararası Göç Örgütü raporuna göre, 2020'de dünya genelinde 281 milyon göçmenin bulunduğuna dikkati çeken Yerlikaya, "Tahminler, 2023'te bu sayının 300 milyonu geçtiği yönünde. Geçmişten günümüze göçün sebepleri hep aynı, sonu gelmeyen savaşlar, yoksulluk, baskı, terör, ekonomi ve iklim değişikliği... Burada iki önemli kavram karşımıza çıkıyor. Düzenli göçmen ve düzensiz göçmen." dedi.

Kanunlara uygun olarak Türkiye'ye girişi-kalışı-çıkışı belli olan kişilerin düzenli göçmen statüsünde olduğunu söyleyen Yerlikaya, bugün itibarıyla Türkiye'deki geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının 3 milyon 293 bin 934, ikamet izniyle kalanların 1 milyon 213 bin 143, uluslararası koruma kapsamında kalanların 290 bin 516 olmak üzere toplam 4 milyon 797 bin 593 düzenli göçmenin bulunduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, göreve geldikleri ilk günden beri üzerinde hassasiyetle durdukları konuların başında, düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelenin geldiğini söyledi.

Türkiye genelinde son 90 günde göçmen kaçakçılığına yönelik 1285 operasyon yapıldığını bildiren Yerlikaya, "Operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı faaliyeti yürüttüğü şüphesiyle 2 bin 159 kişi yakalandı. Bunların 543'ü tutuklandı, 207 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi." dedi.

Operasyonlar sonucunda 75 bin 442 düzensiz göçmenin yakalandığını bildiren Yerlikaya, "Bunların 32 bin 563'ü sınır dışı edildi. Geri kalan diğer düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri ise devam ediyor. Düzensiz göçmenlere yönelik sahadaki yoğun ve kapsamlı kontrollerden dolayı son 90 günde sadece İstanbul'da, sıranın kendisine geleceği endişesi taşıyan, vize, vize muafiyeti veya ikamet süresi biten 89 bin 396 yabancı ülkemizden ayrıldı." şeklinde konuştu.

"Son 90 gün içinde 59 bin 145 kişinin sınırdan girişleri engellendi"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadele aşamasında yakalama süreciyle ilgili yeni bir sistem uyguladıklarını, pilot bölge olarak İstanbul'da başlatılan bu sistemde, "Mobil Göç Noktası" adı verilen araçların kullanıldığını söyledi.

Sistemin işleyişini anlatan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Güvenlik güçlerimiz gerekli gördüğünde bir yabancıya kimliğini soruyor. Yabancı kimliğini ibraz ederse sorun yok. Yabancı eğer kimliğini ibraz edemiyorsa kolluk görevlimiz yabancıyı Mobil Göç Noktası'na davet ediyor. Mobil Göç Noktası'ndaki tercümanlar eşliğinde göç uzmanlarımızca, yabancının hem parmak izi sorgulaması yapılıyor hem de Göç Net veri tabanından gerekli kontrolleri sağlanıyor. Burada düzensiz göçmen olduğu tespit edilen yabancı ortaya çıkıyorsa kolluk görevlilerimizce Geri Gönderme Merkezi'ne götürülüp teslim ediliyor. Dolayısıyla eskiden aynı durumdaki bu yabancılar ya polis merkezine ya da Geri Gönderme Merkezi'ne götürülüyordu. Şimdi bu çalışmayla yabancıların yasal kalış haklarının olup olmadığı çok kısa zamanda tespit ediliyor."

Bakan Yerlikaya, pilot bölge İstanbul'da 20 aracın farklı noktalarda çalışmalarını yürüttüğünü, ekim ayı sonunda bu hizmetin 150 araçla, 30 şehirde sahada olacağını söyledi.

Bu mücadeleyi, başta Milli Savunma Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar ve kurumlarla uyum içinde yürüttüklerini dile getiren Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Milli Savunma Bakanlığımızın bünyesinde çok güçlü bir Entegre Sınır Güvenliği Sistemimiz var. Hudut birliklerimizin başarılı çalışmalarıyla sadece son 90 gün içinde 59 bin 145 kişinin sınırdan girişleri engellendi. Hükümet olarak, düzensiz göçle amansız bir mücadele veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Bu mücadeleyi binlerce vatan evladı,

kurum ve kuruluşlarımız, 'amasız', 'fakatsız', 'lakinsiz' olarak yapıyor. Çünkü bizler ülkemizin huzuru için varız. Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi; 'Tarihimizde, kültürümüzde, inancımızda yeri olmayan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının toplumumuza sirayet etmesine izin veremeyiz. Asırlardır mazlum ve mağdurların sığınağı olmuş devletimizin tertemiz siciline birkaç kendini bilmezin leke sürmesine göz yumamayız. Her zaman ifade ettiğimiz gibi inşallah bu meseleyi Türk milletine yakışan bir vakar ve vicdani duruşla çözüme kavuşturacağız.' Bu cümleler, bizim göçle mücadeledeki vazgeçilmez ilkelerimizdir."

İçişleri olarak 600 bin personelle büyük bir aile olduklarını, üzerlerinde büyük sorumluluk bulunduğunu söyleyen Yerlikaya, "Gece gündüz demeden kara vatan, mavi vatan, siber vatanda çalışan bir teşkilatız. Tüm mesai arkadaşlarım bilinç ve inançla, yüksek bir özveri ve vatan aşkıyla çalışıyorlar." dedi.

Bakan Ali Yerlikaya, son 90 günde, emniyet teşkilatından komiser yardımcısı Selim Sarıkaya, polis memurları Ramazan Kütük,Yusuf Çağatay Sanalp, Hakan Telli, Alp Efe Bekit'in, Jandarma teşkilatından uzman çavuşlar Aydın Ceylan ve Burak Can Güngör ile Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı'nın şehit olduğunu belirterek, tüm şehitlere rahmet diledi.

(Bitti)