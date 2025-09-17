İçişleri Bakanı Yerlikaya, ANFİDAP Üyelerini Kabul Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyelerini kabul etti.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlıkta gerçekleşen kabulde Serkan Güçlü, İsmail Mansur Özdemir, Hacı Bayram Şahin, Eyüp Medet, Bekir Engül, Aziz Oğuzhan Karaman, Bilal Koca ve Ahmet Salih Güllü ile bir araya geldiklerini belirtti.

ANFİDAP'ın 11 Ekim 2023'te kurulduğunu hatırlatan Yerlikaya, platformun Filistin'de yaşanan zulmü dünyaya duyurmayı, Filistin'in haklı davasını anlatmayı ve Siyonizmin sosyal, politik, ekonomik ve kültürel tehditlerine karşı mücadele etmeyi amaçladığını kaydetti.

Yerlikaya, platform tarafından "Büyük Gazze Yürüyüşü", "Soykırıma İsyan Filistin'e Destek Yürüyüşü" ve "Ankara'dan Gazze'ye" gibi birçok etkinlik düzenlendiğini anımsatarak, "ANFİDAP, Filistin davasını gündemde tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Zulme karşı sesimizi yükseltmeye, haklı davalarında kardeşlerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Mazlum Filistinli kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.