İçişleri Bakanı Yerlikaya, AK Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümünü kutladı Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün artık kendi uçağını, gemisini, arabasını üreten, gücüyle, iradesiyle, vizyonuyla dünyada söz sahibi bir Türkiye var. Ak Parti, sadece bir siyasi hareket değil, milletin sevdasıyla yoğrulmuş bir hizmet davasıdır." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti'nin iktidara gelişinin 23. yıl dönümünü kutladı.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Milletimizin teveccühüyle başlayan büyük yürüyüşün 23. yılındayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, Türkiye, son 23 yılda her alanda büyük bir değişim, büyük bir dönüşüm yaşadı. Yollardan hastanelere, okullardan üniversitelere, savunma sanayisinden teknolojiye, her adımında milletin emeği, alın teri, duası vardı. Bugün artık kendi uçağını, gemisini, arabasını üreten, gücüyle, iradesiyle, vizyonuyla dünyada söz sahibi bir Türkiye var. AK Parti, sadece bir siyasi hareket değil, milletin sevdasıyla yoğrulmuş bir hizmet davasıdır. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye hedefine doğru durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. AK Parti'mizin iktidara gelişinin 23. yılı kutlu olsun."