İçişleri Bakanı Yerlikaya, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bizim yüreğimizde taşıdığımız bu sevda millet sevdasıdır. Davamız, milletimizin davasıdır, Türkiye'mizin yarınlarını inşa etme, mazlumun yanında olma ve adaleti her yere ulaştırma davasıdır." dedi.

Bakan Yerlikaya, Sinan Şamil Sam Spor Kompleksi'nde düzenlenen AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları 7. Olağan "Betül Önderoğlu" Kongresi'nde yaptığı konuşmada, salona baktığında Sultan Alparslan'ın Anadolu hayalini, Osman Bey'in dev bir çınarın dalları gibi büyüyen büyük rüyasını gördüğünü belirtti.

Yerlikaya, "Sizlere baktığımda daha 21'indeyken İstanbul'un surlarında İslam sancağını dalgalandıran Fetihler Sultanı Fatih'in azmini görüyorum. Sizlerin o coşkulu gözlerinde, gençlik kollarında görev alarak Türk siyasetine silinmez imzasını atan, bu ülkenin derdiyle dertlenmiş, Cumhurbaşkanımız, davamızın lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyorum." ifadesini kullandı.

Kongrenin trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun adıyla düzenlendiğinin altını çizen Yerlikaya, Önderoğlu'na Allah'tan rahmet diledi.

Gençlere seslenen Bakan Yerlikaya, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sizler, çeyrek asra dayanan kutlu bir davanın, apaydınlık geleceğisiniz. Sizler, kalpleri ülkesinin istiklali ve istikbali için çarpan Türkiye Yüzyılı gençliğisiniz. Gözlerinizdeki heyecan, yüreklerinizdeki kararlılık, bizim yarınlarımıza olan inancımızı daha da güçlendiriyor. Gençlerinden ümidi kesen bir millet geleceğini de kaybetmiş demektir. Biz ne gençlerimizden ne de geleceğimizden vazgeçeriz. Bu kutlu yolda sizlerle birlikteyiz ve sizlerle olmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim gençlerimiz geçmişten geleceğe kurduğumuz o yıkılmaz köprünün kilit taşlarıdır. Bizim medeniyetimizde gençlik bir ruhtur, bir iddiadır, bir idealdir. Gençlik paha biçilemez bir hazinedir, tıpkı baharlar gibi kıyamın, yeniden dirilişin habercisidir. Bizim medeniyetimizde gençliğe verilen değer tarih boyunca hep böyle ön planda olmuştur. "

"AK Parti davasının kökleri tarihin derinliklerine uzanan bir kutlu yürüyüşün tam da bugünkü adıdır." diyen Yerlikaya, bu davanın sancaktarının gençler olduğunun altını çizdi.

Bakan Yerlikaya, "Bizim yüreğimizde taşıdığımız bu sevda millet sevdasıdır. Davamız, milletimizin davasıdır, Türkiye'mizin yarınlarını inşa etme, mazlumun yanında olma ve adaleti her yere ulaştırma davasıdır. Bu vatanın, bu milletin, bu devletin sizlere ihtiyacı var. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanımız; 'Bizim ihtiyacımız olan gençlik, ülkesine ve milletine gönülden bağlı, çağın tüm donanımlarıyla kuşanmış, istikamet sahibi, nereye gittiğinin bilincinde bir gençliktir.' İşte bu gençlik, bugün Türkiye Yüzyılı vizyonuyla büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edecek gençliktir. AK Parti'miz, milletinin gücünü arkasına almış, eser ve hizmet siyasetini şiar edinmiş ve laf değil icraat üretmiş bir harekettir. 2002'den bugüne bu ülkede değişimin ve dönüşümün adı hep Recep Tayyip Erdoğan olmuştur, AK Parti olmuştur. " diye konuştu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözleriyle çıktıkları yolda millet ile el ele vererek yeni bir Türkiye inşa ettiklerini söyledi.

Yerlikaya, "Siyaseti vesayetten, ekonomiyi bağımlılıktan kurtardık. Hiç kimse bu ülkede ötekileştirilmeyecek dedik. Kadınları, gençlerimizi, toplumun her kesimini siyasete ve hayata ortak ettik ve gençlerimize verdiğimiz değeri hiçbir zaman sözde bırakmadık." değerlendirmesinde bulundu.

"Gençler yalnızca geleceğin değil bugünün de söz sahibidir"

Seçilme yaşını 18'e indirdiklerini hatırlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Gençler yalnızca geleceğin değil bugünün de söz sahibidir. AK Parti'mizin bugün 11 milyonu aşkın üyesi var, dünyada bunun başka bir örneği daha yok. Gençlik Kollarımızın üye sayısı yaklaşık 1 milyon. Bir kez daha sizlerle nasıl iftihar ettiğimizi de altını çize çize vurgulamak isterim. Ankara İl Gençlik Kollarımız tam 5 kez partimize üye toplamada Türkiye birincisi oldu. Sizleri yürekten kutluyorum. Bizler, AK Parti olarak genciyle ve her yaştan neferiyle, kadınıyla ve erkeğiyle Türkiye'nin en büyük ailesiyiz."

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlerin potansiyeline inandığını ve gençler için atılacak her adımı "Büyük ve Güçlü Türkiye'nin teminatı" olarak gördüğünü ifade etti.

Eğitimde çok büyük reformlar yapıldığını, üniversite ve yurt sayılarının artırıldığını aktaran Yerlikaya, spordan, müziğe, edebiyattan resme kadar, her alandaki kabiliyetlerin geliştirildiğini söyledi.

Gençlerin daha iyi bir eğitim alması için tüm imkanların seferber edildiğini anlatan Yerlikaya, "Yerli ve milli yatırımlarımızla, teknolojide attığımız adımlarla bugün kendi yazılımlarını, kendi uydularını üreten bir gençliğimiz var. İnsansız hava araçlarından yapay zekaya, uzay teknolojilerinden çevre projelerine kadar sayısız yeniliğe hayat veren TEKNOFEST gençliğimiz var. Bizler biliyoruz ki TEKNOFEST ruhu, Türkiye'nin geleceğidir. Bizler Cumhuriyetimizin ikinci asrına damgamızı vuracağız. Medeniyetimizi ihya ederek bu büyük atılımı beraberce gerçekleştireceğiz. Savunma sanayisindeki payımızı yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkarmadık mı? Kendi İHA'mızı, SİHA'mızı, TOGG'umuzu, yerli uydumuzu geliştirmedik mi? Ama bunlar sadece birer başlangıç." diye konuştu.

Yerlikaya, gençlerin gelecekte etkin rol oynayacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Şimdi sıra sizde. Bu bayrağı daha da ileriye taşıyacak olan sizlersiniz. Sizler sahip çıkacaksınız bu vatana. Ne diyor istiklal şairimiz; 'Sahipsiz olan memleketin batması haktır, Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.' Unutmayınız, bizim medeniyetimiz bir cesaret medeniyetidir. Bu cesareti yüreğinizde hissedin ve büyük düşünün. Zira, siz bu kadim milletin, 2200 yıllık bir devletin evlatlarısınız, büyük düşünmek, sizin genlerinizde var. Bugün, hayallerinizi gerçekleştirmek için her zaman sizin yanınızda olan Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lideriniz var, AK Parti gibi bir aileniz var. Bizim de sizlerden beklentimiz çok büyük. İlimde, bilimde, teknolojide, yapay zekada, sanatta, fikirde, üniversitelerde, medyada, siyasette. Sizler adaleti, özgürlüğü ve insanlığı savunan bir gençlik olarak bu bayrağı yere düşürmeden daha yukarılara taşıyacaksınız."

"Gönül coğrafyası Türkiye'den gelecek müjdeleri bekliyor"

Bugün dünyadaki mazlumların gözünün Türkiye'de olduğunu belirten Yerlikaya, "Suriye'den Filistin'e, Arakan'dan Afrika'nın ücra köylerine kadar gönül coğrafyası Türkiye'den gelecek müjdeleri bekliyor. İşte Suriye, hep beraber, tarihi anlara şahitlik ediyoruz. 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Milyonlarca Suriyeliyi göçmen yapan Esed, kendi göçmen oldu ve ülkesinden kaçtı. İlahi adalette zaman aşımı yoktur, er ya da geç tecelli eder. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, tarihin doğru yerinde yer almanın haklı gururunu ve vicdan rahatlığını yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

"Terörsüz Türkiye hedefiyle ülkemizden terörü kazıyıp atıyoruz. Hainlerin inlerini, başlarına yıkıyoruz." diyen Yerlikaya, "Sadece teröristlerle mi bu mücadele, şehir eşkıyalarına hayatı dar ediyoruz, suçta kibirlenenlerin gözünün yaşına bakmıyoruz, zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Hiç kimse, bizim geleceğimizi zehirlemeye kalkamaz." dedi.

Ali Yerlikaya, Ankara Gençlik Kolları Başkanı Ülkü Efe Demikan emekleri için teşekkür ederken, yeni başkan seçilen Halil Atasoy ve ekibine başarılar diledi.

Kongreye, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, çok sayıda milletvekili ve partili katıldı.