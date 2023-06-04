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İçişleri Bakanı Yerlikaya, AFAD'da deprem çalışmaları toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, AFAD'da deprem çalışmaları toplantısına katıldı

Güncel Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nda deprem bölgelerinde yürütülen çalışmaların ve afet yönetimiyle ilgili konuların ele alındığı toplantıya katıldı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanlığı'nda deprem bölgelerinde yürütülen çalışmaların ve afet yönetimiyle ilgili konuların ele alındığı toplantıya katıldı.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AFAD Başkanlığımızda, başta deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalar olmak üzere, afet yönetimi ile ilgili ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Bilimin yol göstericiliğinde, el birliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kardeşlik seferberliğimizle yaralarımızı birlikte saracağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Güncel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya AFAD Güncel Haberler

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