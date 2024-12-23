İçişleri Bakanı Yerlikaya, AB Türkiye Delegasyonu Başkanını Kabul Etti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve heyetini kabul etti. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden ziyaret için teşekkür etti.
(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Bakan Yerlikaya, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Thomas Hans Ossowski ve heyetini Bakanlığımızda misafir ettik. Sayın Başkan'a ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."
Kaynak: ANKA / Güncel