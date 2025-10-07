İçişleri Bakanı Yerlikaya, AA özel yayınına konuk oldu: (5)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni kanun teklifinde "dur" ihtarına uymayan sürücülere ilişkin, "60 gün belgesini alıyoruz. 60 günde 'dur' ihtarına uymadıysa trafikten men ediyoruz. 200 bin lira cezası var." dedi.

Yerlikaya, Bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştirilen AA özel yayınında, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Yeni düzenlemede emniyet kemeriyle ilgili cezalarda artış olup olmayacağına ilişkin soruya Yerlikaya, konuyla ilgili çalışmalarının ve yeniliklerinin olduğunu belirterek, emniyet kemeri kullanmanın kazalarda can kaybını yüzde 45, ağır yaralanma riskini ise yüzde 50 azalttığını kaydetti.

4 ve daha fazla emniyet kemeri ihlalinde 30 gün ehliyete el koyulacak

Emniyet kemeri kullanımının sürücü ve yolcular için önemine dikkati çeken Yerlikaya, bu konuda da bir yenilik getirdiklerini bildirerek, emniyet kemerini geriye doğru takarak, bir yıl içerisinde 4'üncü kez ve fazla ihlalde bulunanların ehliyetlerini 30 gün alacaklarını söyledi. Cezasının 2 bin 500 lira olduğunu belirten Yerlikaya, "Ama geriye doğru 1 yıl içerisinde 4 defa yaparsa 30 gün 'Bir düşün.' diyoruz. Bunun bir alışkanlık olması lazım bize." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, son 6 yılda emniyet kemeri takmadığı için 15 yaş altı yolculardan 1126'sının hayatını kaybettiğini anlattı.

Araçta yüksek sesli müzik dinleme

Yeni düzenlemenin araç içinde yüksek sesle müzik dinleyenler ve çevreye rahatsızlık verenleri içerip içermediğine ilişkin soruya yanıt veren Yerlikaya, şunları paylaştı:

"İçeriyor çünkü vatandaş aracın içerisinde öyle bir düzenleme yapmış ki, öyle hoparlör yapmış ki, gerçekten videolarda görmüşsünüzdür. Şaşırırsınız. Geliyor, bir evin veya bir mahallenin bir yerine duruyor, bütün kapıları açıyor, arka taraftaki bagaj kapağını açıyor. Öyle bir ses düzeni yapmış ki adam, orada 50 bin kişi dinliyor bunu. Şimdi vatandaş diyor ki, 'Biz rahatsız oluyoruz.' Bir de asayiş sorunu haline gidiyor. Onu da eğer siz önleyemezseniz bu sefer kavga çıkıyor, 112 aranıyor. Ne gereği var ki bunun? Dolayısıyla halen biz bunu mevcut ceza sistemiyle önleyemediğimizi görünce burada rakam önemli değil, biz aracı 30 gün alıp trafikten men ediyoruz. 2 tane caydırıcısı var, 30 gün canından çok sevdiği aracı alıyoruz, parka çekiyoruz, cihazları söktürüyoruz, öyle götürebiliyor."

"Dur" ihtarına uymayan sürücüler hakkında düzenleme

Yerlikaya, bu kurallar yürürlüğe girdikten sonra Meclis'te yasalaştığı takdirde caydırıcılıkla ilgili nereye gelindiğinin görüleceğini ifade etti.

Yerleşim yerlerinde, ana yollarda drift yapılmasına ilişkin şikayetlerin olduğu sorusuna yanıtını görsel üzerinden örnekle aktaran Yerlikaya, "60 gün belgesini alıyoruz, 60 gün trafikten men ediyoruz. Geriye dönük 5 yıl içerisinde 2 defa yaparsa 'şu ehliyeti bize ver bakalım.' Kimse yapamayacak bunu. Yapanların sayılarını vereceğiz." dedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücülere ilişkin yapılacak düzenlemeye de değinen Bakan Yerlikaya, bu sebeple son 6 yılda 9 şehidin verildiğini, 16 emniyet personelinin gazi olduğunu belirtti.

Yerlikaya, 2024'te "dur" ihtarına uymayan 310 bin kişi olduğunu, bunun 196 bininin taşıt, 114 bininin motosiklet olduğunu bildirdi.

Bu konuda verilen cezalara da değinen Yerlikaya, "60 gün belgesini alıyoruz. 60 günde 'dur' ihtarına uymadıysa trafikten men ediyoruz. 200 bin lira cezası var. Bunun daha önceki cezası kaç lira biliyor musunuz? 2 bin 270 lira. Durmuyor adam. 'Durmayım.' diyor. Ceza daha şey diyor. Ama bak burada şehitler var, gaziler var. Yazık değil mi bu insanlara? Bunların çoluğu çocuğu, eşi, annesi, babası var. Dursan ceza yazılacak. Bir daha o hatayı belki hiçbir zaman yapmayacaksın." diye konuştu.

(Sürecek)