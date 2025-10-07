İçişleri Bakanı Yerlikaya, AA özel yayınına konuk oldu: (4)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, araç içerisinde seyir halindeyken cep telefonu kullanan sürücülere ilkinde 5 bin lira, ikincisinde 10 bin lira ceza verileceğini, üçüncü kez olursa 30 gün ehliyetinin alınacağını belirtti.

Yerlikaya, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştirilen AA özel yayınında, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Seyir halindeyken cep telefonu kullanan araç sürücülerine yönelik ne tür düzenlemelerin yapılacağına ilişkin soru üzerine Yerlikaya, "Cep telefonu ile araç kullanmak kaza riskini dört kat artırıyor. Araç kullanırken bir de mesaj filan atmaya kalkıyorsa, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) araştırması 23 kat kazaya davetiye. Bunun anlamı bu. Her an kaza yapabilir." dedi.

Yeni düzenlemeye ilişkin Yerlikaya, "Birinci, ikinci, üçüncü diyoruz. Bir yıl içerisinde birincisinde 5 bin lira, ikincisinde 10 bin lira, üçüncü kez olursa 30 gün ehliyetini alıyoruz. Biz bu işi kesin bitireceğiz. 30 gün ehliyet alınacak. Cep telefonunu sabitleyecek yeni tip araçların çoğunda değil hepsinde var bu. Araç kullanırken çok rahat bir şekilde kullanabilecek, öyle kullanması lazım. Yenilikle beraber bizim caydırıcılık gücümüz daha kuvvetlendi." açıklamasını yaptı.

"Altıncı defa kırmızı ışık ihlali yaptıysa ehliyetini iptal ediyoruz"

Yerlikaya, yeni yasa teklifindeki kırmızı ışık ihlalleri konusundaki düzenlemeler hakkında da bilgi verdi. Trafikteki en basit kuralın kırmızı ışık olduğunun altını çizen Yerlikaya, 2024'te 137 kişinin ışık kuralı ihlalinden vefat ettiğini bildirdi.

Türkiye'de üç günde bir vatandaşın ışık ihlalinden vefat ettiğini aktaran Yerlikaya, "Bunu bu zaman diliminde nasıl izah edebiliriz? Bu temel kuralla ilgili bizim birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci diye bir yıl içerisinde 6 barem yaptık. Eğer bir yıl içerisinde üçüncü kez kural ihlali yaptıysanız, kırmızı ışıkta durmadınız o zaman biz 30 gün ehliyetinizi alıyoruz. Bu 4 olursa 60 gün, 5 olursa 90 gün. Geriye dönük bir yıl içerisinde altıncı defa kırmızı ışık ihlali yaptıysa ehliyetini iptal ediyoruz. Yenilik bu." dedi.

"Her 3 kazadan 2'sinde motosiklet sürücüleri kusurlu"

Bakan Yerlikaya, motosiklet kullanıcılarına yönelik de düzenlemelerin yapılacağını söyledi.

Türkiye'deki motosikletli araç sayılarının hızla arttığını ifade eden Yerlikaya, "Geçen yıl 6,3 milyon sayısı ile kapattık. Bu yıl öyle görünüyor ki 7 milyonu aşacağız. Bunun anlamı şu; 5 araçtan biri yollarda motosiklet. Geçen yıl 1584 motosikletten yapılan kazalardan vefat eden can sayısı günlük 4,3. Bir motosiklet kullanıcısı olarak, onları seven Bakanları olarak biz bunu caydırıcı nasıl kurallar getirebiliriz. Onlarla da görüştük. Toplantılar yaptık." bilgisini paylaştı.

Motosiklet denetimlerini ve idari işlem sayılarını artırdıklarını anlatan Yerlikaya, şunları söyledi:

"Denetimi artırıyoruz, işlem sayısını artırıyoruz ama vefat eden sayısı 1307'den 1584'e çıkıyor. Şu anda daha da artıyor, durduramıyoruz. Ne yapmamız lazım? Caydırıcı kurallar getirmemiz lazım. Her 3 kazadan 2'sinde motosiklet sürücüleri kusurlu. Kusura bakmasınlar ama bu gerçek rakam. Motosikletlerin kazalardaki kusur oranı yüzde 67. 3'te 2'den fazla. O yüzden biz de oturduk, başta kask, ekipmanlarla ilgili olan kurallarımızın her birini caydırıcı hale getirmeyle ilgili gözden geçirdik. Onları da tasarımıza yazdık. Trafiğe açık alanlarda akrobatik hareketleri yapmak isterse 60 gün belgesini, 60 gün de motorunu trafikten menediyoruz. Akan trafikte ister motosiklet ister araç yarış yaparsa 2 yıl sürücü belgesini alıyoruz. 60 gün de trafikten menediyoruz. Biz bunlardan her iki harekette de geriye doğru 5 yıl içerisinde yaparsa da biz ehliyeti iptal ediyoruz."

Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma

Bakan Yerlikaya, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullananlara yönelik yapılacak düzenlemeler konusundaki soru üzerine de şunları kaydetti:

"Alkol, uyuşturucu, bunlar maalesef iradenin zayıfladığı, güçsüzleştiği ve kontrol hakimiyetinin kaybedildiği ve kazaya açık hale geldiğiniz en uç durum. Tüm dünya bununla uğraşıyor. Biz, bununla ilgili daha önceki kaza sayılarına ve denetimlerin hepsine baktık. Caydırıcılığı tekrar masaya yatırdık. Burada birinci, ikinci ve üçüncü kez alkol etkisinde araç kullanma geriye doğru 5 yıl kuralı var. Biz burada eğer üçüncü kez ve fazlasını 5 yıl içerisinde yaparsa ehliyetini alkolden 5 yıl alıyoruz. Eğer uyuşturucuysa, en riskli olan bu. Burada ilkinde belgeyi iptal ediyoruz. Alkol ve uyuşturucu ölçümü yaptırmamayla ilgili buna biz 'ret' diyoruz. Önceden 2 yıldı şimdi 5 yıl ehliyetini alıyoruz. Hiç kimsenin uyuşturucu ile ilgili sınanmasını istemiyoruz. İnsanlığın en büyük düşmanı bu."

(Sürecek)