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İçişleri Bakanı Yerlikaya, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Açıklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya, AA'nın
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yerlikaya, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, 5 farklı kategorideki fotoğraflardan hazırlanan seçkiyi inceledi.

"Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek değerlendiren Yerlikaya, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" karesine oy verdi.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğrafını seçen Yerlikaya, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde" fotoğrafını tercih etti.

Yerlikaya, "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" karesini, "Spor" kategorisinde ise Piero Cruciatti'nin "Yansıma" adlı fotoğrafını oyladı.

"Özgür Suriye" kategorisi

Yerlikaya, bu yıl özel olarak eklenen "Özgür Suriye" kategorisine değinerek, geçici koruma altındaki Suriyelilerin yoğun yaşadığı iki şehirde valilik yaptığını, onların çektiği acılara ve yaşadıkları zorluklara tanıklık ettiğini anlattı.

Türkiye'nin göç politikasının insani ve vicdani bir perspektife dayandığını vurgulayan Yerlikaya, "Bu işi yönetirken kamu düzenimiz ve güvenimizden asla ama asla taviz vermiyoruz." dedi.

Önceki gün Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yaptığı açıklamaları anımsatan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız, her zaman 9 Aralık'tan itibaren göç politikamızla ilgili hep şunu söyledi ve aslında dünyaya yine çok önemli bir mesaj verdi. Cumhurbaşkanımız dedi ki; 'Suriyelilerin gönüllü gidişlerini kolaylaştıracağız'. Gerçekten onunla ilgili önemli kararlar aldık. İkinci olarak da Cumhurbaşkanımız, 'Ben gitmek istemiyorum, burada kalacağım diyenlere de başımız gözümüz üstünde yeriniz var diyeceğiz, hiçbirini de zorla gönderecek değiliz.' dedi."

Seçtiği karede Suriyelilerin sevincinin yansıtıldığını ve onların sevincini aynı şekilde karşıladıklarını aktaran Yerlikaya, "Kendi ülkelerinden arkalarına bakmadan can havliyle buralara gelen insanlar, bugün kendi bayraklarıyla ne kadar sevinseler, ne kadar şükretseler, ne kadar gözyaşı dökseler azdır. Hak ettiler, 'kutlu olsun' diyoruz onlara." ifadelerini kullandı.

"Anadolu Ajansı ile iftihar ediyoruz"

Yerlikaya, oylamada yer alan her fotoğrafın birbirinden değerli olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Anadolu Ajansı ile iftihar ediyoruz. Çünkü Anadolu Ajansı 104 yaşında ve kurulduğu günden bu yana dünyanın en önemli ajanslarından biri. Doğruyu en güzel şekilde aksettiren bir ajans. Sadece bizim için değil, tüm dünya için çok önemli, izlenilen bir ajans. Çok önemli deklanşörleri var. Kadrajları anlatılacak gibi değil. Ben foto muhabiri Ali İhsan Bey'i tanıyorum, pek çok arkadaşımızı tanıyorum. Bir fotoğrafçı evladı olarak hepsini de gıptayla izliyorum. Bu resimlerin her biri harika, yani seçmekte zorlanıyoruz."

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına İstanbul Valisi olduğu dönemden bu yana katıldığını belirten Yerlikaya, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Ülkemizin huzuru için çalışıyoruz"

İdareciler Günü'nü kutlayan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini onurlandırdığını ve Külliye'de yemek verdiğini anımsatarak, bu özel günü güçlü bir şekilde kutladıklarını söyledi.

Yerlikaya, Çalışan Gazeteciler Günü'nü de tebrik ederek, "Anadolu Ajansının işi aslında; zor zamanlarda gerçekten çok önemli haberlerle, önemli videolarla, resimlerle bizleri aydınlatıyor. Gerçekten hayatını kaybeden arkadaşlarımız oldu bu süre içerisinde. Gazze'de, Filistin'de, Suriye'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde. Onların da mekanları cennet olsun." şeklinde konuştu.

Bu yılın, 2024'ten barış, huzur, güven ve insanların mutluluğu açısından daha güzel bir yıl olması temennisinde bulunan Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak da biz gece gündüz 623 bin arkadaşımızla ülkemizin huzuru, güvenliği, sükunu, esenliği için çalışıyoruz. Ben tekrar Anadolu Ajansı ailesine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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