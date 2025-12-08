Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya:  8 Aralık Sonrası 578 Bin Suriyeli Ülkesine Geri Döndü

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024'te Esad yönetiminin devrilmesiyle 578 bin Suriyelinin ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli olarak dönüş yaptığını bildirdi. Yerlikaya, 2016–2025 döneminde ise toplam 1 milyon 318 bin Suriyelinin geri dönüş yaptığını aktardı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024'te Esad yönetiminin devrilmesiyle 578 bin Suriyelinin ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli olarak dönüş yaptığını bildirdi. Yerlikaya, 2016–2025 döneminde ise toplam 1 milyon 318 bin Suriyeli'nin geri dönüş yaptığını aktardı.

Yerlikaya, ülkesine geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıkalamda şu ifadeleri kullandı:

"Suriye İç Savaşı başladığında, tarihsel mirasımıza ve medeniyet değerlerimize uygun olarak; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Suriyeli kardeşimize, insan hakları ve hukuka uygun olarak kucak açtık. En zor zamanlarında onlara umut ışığı olduk. Tam bir yıl önce Suriye özgürlüğüne kavuştu. Suriye'deki zulüm tarihin karanlık sayfalarındaki yerini aldı. ve 8 Aralık'tan sonra Suriye'de meydana gelen bu tarihi gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı. Şimdi artık Suriye'den ayrılık, acı ve gözyaşı değil; vatanına- toprağına- akrabalarına yeniden kavuşan Suriyeli kardeşlerimizin haberleri geliyor. Dünyanın farklı ülkelerine sığınmak zorunda bırakılan Suriyeliler, vatanlarını yeniden inşa etmek, ülkelerini çocukları ve torunları için daha güçlü hale getirmek için anavatanlarına koşuyor.

8 Aralık 2024 sonrası gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir olarak 578 bin Suriyeli, Ülkemizden Suriye'ye geri döndü. 2016–2025 döneminde ise toplam 1 milyon 318 bin kardeşimiz Suriye'ye gönüllü geri dönüş yaptı. Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini, Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde, ilgili tüm kurumlarımızla birlikte, yüksek hassasiyet ve titizlikle sürdürüyoruz.

Türkiye'de bulundukları süre boyunca Türkçe öğrenen ve toplumumuzla güçlü bağlar kuran Suriyeli kardeşlerimizin, ülkelerine döndükten sonra da Türkiye ile Suriye halkı arasında birer gönül elçisi olarak bu dostluk köprüsünü yaşatmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Bu sürecin, yalnızca bir geri dönüş hareketi olmadığını; aynı zamanda komşuluk hukukunun yeniden inşası anlamına geldiğini ifade etmek istiyorum. Dün olduğu gibi, gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız."

