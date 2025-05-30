İçişleri Bakanı Yerlikaya, 6 İlde 23 Şüpheliyi Yakaladı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 6 İlde 23 Şüpheliyi Yakaladı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 6 İlde 23 Şüpheliyi Yakaladı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından aranan 23 şüphelinin Antalya, Aydın, İstanbul, Muğla, İzmir ve Bursa'da yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin, ciddi suçlarla arandığı öğrenildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde düzenlenen operasyonlarda Interpol tarafından 13'ü kırmızı, 1'i mavi bülten ve 9'u difüzyon mesajıyla aranan 23 şüphelinin yakalandığını ve sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını açıkladı.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıklarının talimatlarıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda Antalya, Aydın, İstanbul, Muğla, İzmir ve Bursa'da uluslararası düzeyde aranan şüphelilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, şüphelilerin Almanya, Rusya, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Irak, Cezayir, ABD, Kazakistan, Arnavutluk ve Tacikistan olmak üzere toplam 11 ülke tarafından arandığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"6 ilde düzenlediğimiz operasyonlarda, Interpol tarafından 11 ülke adına yayımlanan 13 kırmızı, 1 mavi bülten ve 9 difüzyon mesajı ile aranan toplam 23 şüpheliyi yakaladık.

Yabancı uyruklu C.M.O, A.L, K.Y, U.I, E.A, A.T, G.G.M, M.A, H.D, R.A, O.K.E, S.B, S.A.M.A, A.S, M.R.S, A.K, A.M, A.K, M.M.N, D.M, F.A.D, Ö.B. ve D.P. isimli şahıslar yakalandı.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, suç örgütüne üye olma, kasten öldürme, cinsel saldırı, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan arandıkları tespit edildi. Interpol tarafından aranan ve emniyetimizin yaptığı titiz incelemeler sonucunda ülkemizde olduğu tespit edilip yakalanan şüpheliler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek, sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı."

Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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