İçişleri Bakanı Yerlikaya, 6,1 büyüklüğünde depremin yaşandığı Sındırgı'da açıklama yaptı Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından 4 vatandaşın kurtarıldığını, 81 yaşındaki vatandaşın tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini söyledi.

Bakan Yerlikaya, 6,1 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Depremde yıkılan binanın enkazı önünde basın mensuplarına açıklama yapan Yerlikaya, 10 Ağustos'ta saat 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçe merkezli 6,1 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini hatırlattı.

Sındırgı ilçesi ve Balıkesir'e, depremi hisseden komşu vilayetlere geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, AFAD koordinasyonunda merkez binada, deprem bölgesinde Valinin başkanlığında İl AFAD koordinasyonunda, bütün kamu kurum ve kuruluşlar ile büyükşehir ve ilçe belediyelerinin, jandarma ve emniyetin hep birlikte el ele vererek yaptıkları ilk şeyin tarama yapmak olduğunu söyledi.

Depremin varsa bir olumsuz etkisi, bunu hemen tespit etmek için çalıştıklarını ve tamamladıklarını belirten Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Tabii ilk etapta Sındırgı merkezde, 7 mahallemiz var, polis bölgesinde. Bir yıkık binamız, bir de ağır hasarlı binamız olduğunu gördük. İlk etapta kendiliğinden çıkan 2 vatandaşımız olduğunu tespit ettik ve son derece hızlı yapılan arama kurtarmayla 4 vatandaşımız kurtarıldı. En son oradan kurtarılan 81 yaşındaki büyüğümüz maalesef kurtarıldıktan az sonra, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Çok üzgünüz. İsterdik ki o büyüğümüz de oradan kurtarılan vatandaşlarımız gibi, o da hastanede olsun, biz de birazdan hastaneyi ziyaret ettiğimiz zaman hem geçmiş olsun dileklerimizi iletip hem de elimden öpüp dualarını almak isterdik. Mekanı cennet olsun diyoruz. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına ve tüm Sındırgılı kardeşlerimin her birine başsağlığı diliyorum."

"Bu 29 yaralıdan şükürler olsun ki ağır yaralı yok"

Merkezdeki binada arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bizim 68 kırsal mahallemiz var jandarma bölgemizde. Jandarma, 1-2 tur, gerçekten büyük bir titizlikle taramasını tamamladı. Tüm muhtarlar, sakinlerle işbirliği yaptı, istişare etti, değerlendirme yaptı ve rakam net olarak ortaya çıktı. Bu 68 kırsal mahallede 16 yıkık bina olduğunu tespit ettik. Bunlardan 12'sinin metruk olduğunu, 4'ünde yaşam olduğunu tespit ettik. Şükürler olsun ki deprem anında bu 4 yıkılan evdeki vatandaşların salim bir şekilde çıktıklarını öğrendik."

"Şu an itibarıyla arama kurtarma yaptığımız herhangi bir yıkık bina şükürler olsun yok." diyen Yerlikaya, 2 minarenin yıkıldığının tespit edildiğini, daha detaylı bilgileri sabahın ilk ışıklarıyla beraber paylaşacaklarını aktardı.

Binalarla ilgili önce ön hasar tespitleri, hemen ardından kesin hasar tespitlerinin yapılacağı bilgisini veren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız hemen aksiyon aldı. Sayın Bakanımız Murat Kurum'un talimatıyla ekipler kuruldu. Günün ağarmasını bekliyoruz. Zarar tespitleriyle ilgili Valimizin koordinasyonunda, AFAD İl Müdürlüğü, yine acil müdahale planı kapsamında, zarar tespitle ilgili olan çalışma grubumuz, her birinin görevlendirilmesi zaten belli. O arkadaşlar da günün ağarmasıyla beraber zarar tespitleriyle ilgili gezecekler. Bu raporlar bittiği zaman da sizlerle bunları hemen süratle açıklayacağız."

Yaralı sayısına değinen Yerlikaya, "Şu ana kadar arkadaşlarımızın vermiş olduğu rakam 29 ama iyi bir haberimiz var; Valimiz, İl Sağlık Müdürümüzle anbean görüşüyor. Bu 29 yaralıdan şükürler olsun ki ağır yaralı yok. Temennimiz, bir an önce bu kardeşlerimiz de sağlıklarına kavuşsun, geçmiş olsun, Allah şifalar versin diyoruz." dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun hava yoluyla deprem bölgesine geldiğini söyleyen Yerlikaya,"Yakinen hastanelerde arkadaşlarımızı ziyaret edip, o da ilgili doktor, başhekimlerle beraber yaralı olan kardeşlerimizle ilgili net gelişmeyi sizlerle paylaşacak. Şunu ifade etmek istiyorum; elektrik, su, doğal gaz, telefon, GSM'le ilgili merkezde 7 mahallemizde, 68 köyümüzde ve Balıkesir il genelinde, hiçbir yerde Allah'a şükürler olsun bir kesinti, bir olumsuzluk söz konusu değil." diye konuştu.

Saat 19.53'te Ankara'da depremin büyüklüğünü AFAD'dan tespit ettikleri anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgileri arz ettiklerini dile getiren Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımız daha depremin o ilk anından itibaren bizden, Valimizden ve ilgili Bakan arkadaşlarımızdan sürekli hem bilgi aldı hem de biz de zat-ı alilerine devamlı bilgiler arz ettik, talimatlarını aldık. Onun 'geçmiş olsun' dileklerini de ekranları başında bizi izleyen kıymetli vatandaşlarımıza da iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu gece vatandaşlarımız evlerine girmeli mi?" sorusunun kendilerine çok geldiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları söyledi:

"Şunu söyleyeyim; aslında yüreğimden geldiğince söylüyorum. Sındırgı'daki bütün vatandaşlarımız kendi hanelerinin, binalarının, evlerinin durumunu inanın teknik tüm personelden daha iyi bilir. Dolayısıyla eğer gözle görülür bir çatlama veya başka bir şey var veya binasıyla ilgili endişe ettiği, bir şey varsa, bu gece tedbirli olmak lazım. Girmemekte fayda var. Çünkü artçıların sayılarını az önce arkadaşlarımız verdi. AFAD da sürekli olarak bunları paylaşıyor, biliyorsunuz. Başta bizim de helikopterle indiğimiz ve orada da vatandaşlarımızı da gördük. Birazdan onlara geçmiş olsun ziyaretinde de bulunacağız. Başta stadyum olmak üzere bu şekilde güvenli olan ve önceden belirtilen toplanma alanlarımız olmak üzere buralarda durmalarında, beklemelerinde fayda var. Biz de zaten sabaha kadar onlarla hemhal olacağız. Geçmiş olsun dileklerimizi yapacağız."

Türk Kızılayla birlikte bölgedeki belediyelerle beraber civar illerden gelen belediyelerin tamamına teşekkür eden Yerlikaya, "Onlar da başta hazır çorba, çay ve beslenmeyle ilgili bizim kamp kapsamındaki programla ilgili, oradaki belirtilen aksiyon görevleriyle ilgili hepsi de vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetinde. Dolayısıyla bu geceyi bu noktada tedbirli, ihtiyatlı geçinmekte fayda olduğunun da tekrar hatırlatmakta yarar görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin tüm kurum ve kuruluşlarının deprem bölgesinde olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, AFAD koordinasyonunda bu çalışmaların son derece hızlı bittiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu söyleyeyim; 6,1 şiddetindeki bir depremde isterdik ki bugün yaralılarımızın haricinde hiç vefat olmasın. 81 yaşındaki büyüğümüzün de kurtarıldıktan sonra hayata tutunmasını arzu ederdik. Tekrar ben 'mekanı cennet olsun' diyorum. Yakınlarına ve Sındırgı'daki tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum. 'Allah bildiğimiz, bilmediğimiz tüm afetlerden de güzel ülkemizi, şehirlerimizi korusun' diye dua ediyorum. Başından itibaren de buradaki bu afeti vatandaşlarımıza yansıtan, doğru bilgi peşinde koşan bütün basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum. Hep uyarıyorum; sosyal medya üzerinden, doğruluğu netleşmemiş, kesinleşmemiş haberlere itibar etmeyin. Yetkili ağızdan bakın, deprem oldu. 6'ncı dakikadan itibaren ben hem sosyal medyadan hem de buraya gelinceye kadar bağlanabildiğim tüm kanallara bağlanıp onlara buradaki durumu, gayreti, devlet, millet, el ele buradaki bütün gayretleri de aksettirmeye çalıştım. Halen de onu yapıyorum. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."