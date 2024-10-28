İçişleri Bakanı Yerlikaya, 45 İlde DEAŞ Operasyonu: 216 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik 'Gürz-23' operasyonlarında 216 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; 45 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik 'Gürz-23' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; geçmiş dönemde örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri, örgüte finans sağladıkları belirlenen 216 şüpheli, saklandıkları adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yakalandı.

Operasyonlara katılan personeli tebrik eden Yerlikaya, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" dedi.