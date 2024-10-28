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İçişleri Bakanı Yerlikaya, 45 İlde DEAŞ Operasyonu: 216 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 45 İlde DEAŞ Operasyonu: 216 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde düzenlenen 'Gürz-23' operasyonları sonucunda DEAŞ terör örgütüne mensup 216 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik 'Gürz-23' operasyonlarında 216 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; 45 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik 'Gürz-23' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; geçmiş dönemde örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri, örgüte finans sağladıkları belirlenen 216 şüpheli, saklandıkları adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yakalandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 45 İlde DEAŞ Operasyonu: 216 Şüpheli Yakalandı

Operasyonlara katılan personeli tebrik eden Yerlikaya, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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