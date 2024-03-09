İçişleri Bakanı Yerlikaya: 400 Bin Organize Suç Çetesi Çökertilmiştir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "400 bin organize suç çetesi çökertilmiştir. Bunların tamamı bitinceye kadar azimle, kararlılıkla çalışacağız" dedi.

Bakan Yerlikaya, Çorlu Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen, belediye başkan adayı proje tanıtım toplantısında, organize suç örgütleriyle de çok ciddi mücadele ettiklerini söyledi.

Yerlikaya, suç örgütlerine yönelik 1 Haziran 2023 - 29 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen 1088 operasyonda 7 bin 228 şüphelinin gözaltına alındığını zanlılardan 2 bin 606'sının tutuklandığını 1527'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydetti.

En son İstanbul'da gerçekleşen "Mahzer-7 Operasyonu"nda örgüt elebaşı "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın da aralarında olduğu 27 zanlının gözaltına alındığını anımsatan Yerlikaya, "400 bin organize suç çetesi çökertilmiştir. Bunların tamamı bitinceye kadar azimle, kararlılıkla çalışacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda ele geçirilen ve polis aracı olarak hizmete verilen araçların yer aldığı videoyu katılımcılara izletti.

Türk polisinin suçlulara diz çöktürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, "Bu araçları da biz sembol olarak yani şehirlerin sultanı İstanbul'umuzun meydanlarında gösteriyoruz. Orada vatandaşlarımız, turistler, öyle ilgi gösteriyor ki uluslararası alanda öyle bir ses getirdi ki bizim tahminimizden çok daha fazla ses getirdi algı olarak. Dolayısıyla bu tür hizmetlerin devam edeceğiyle ilgili aynı bu şekilde araçları almaya devam." diye konuştu.

Uyuşturucuyla mücadele

Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını da değindi.

Zehir tacirleri ile ciddi bir mücadele içerisinde olduklarını dile getiren Yerlikaya, "(1 Haziran-29 Şubat) Bakın toplam 109 ton uyuşturucu yakalandı. Esrar 68 ton, skunk 21 ton, eroin 2 ton 229 kilogram, metamfetamin 14 ton 143 kilogram. Daha dün İstanbul bir rekor kırdı 4 bin 653 kilogram metamfetamin aldı. O rakam burada yok." dedi.

Yerlikaya, cezaevinde bulunan 309 bin kişiden yüzde 30'unun uyuşturucuyla mücadelede yakalandığının altını çizdi. Narkotik Vaka Analiz Sistemi'nin (NARVAS) hayata geçirildiğini anlatan Yerlikaya, bu sistemin uyuşturucuyla mücadelede kullanıldığını anlattı.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda dirençli olunması gerektiğinin altını çizen Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Biz Amerika değiliz, biz Avrupa Birliği değiliz çünkü onlar teslim olmuş vaziyette. Bakın lütfen bunun altını çizin. Avrupa'daki yakınlarınız, yurt dışına gidip gelen yakınlarınız size söyler belli köşeler var orada. Teslim olmuşlar. Fakat biz de dünyada kullanım olarak Allah'a hamdolsun en düşük, belki ilk 4, 5, 6 ülkeden birisiyiz. Biz daha fazla güç göstermek istiyoruz. Nasıl, sizlerle beraber. Bu nasıl olacak 112'yi arayacaksınız."

"Artık Türkiye göçe transit hedef olmaktan çıktı"

Yerlikaya, Türkiye'de 4 milyon 517 bin düzenli göçmenin bulunduğunu belirtti.

Düzensiz göçmen kaçaklığı ile kararlılıkla mücadelelerini sürdürdüklerini ifade eden Yerlikaya, "Düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörleri başımızın belası bunlar. Geldiğimiz ilk günden itibaren bunlarla mücadele ediyoruz. Bakın 5 bin 881 operasyon, 3 bin 413'ünü tutukladık. Bunların cezalarının aldırdık. 5 yıldan başlıyor. Bu işi yaparken kullandığı araçlara da el koyuyoruz. Artık Türkiye göçe transit hedef olmaktan çıktı." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, Tekirdağ'a verecekleri polis ve araç sayısı hakkında bilgi verdi.

Yerlikaya, "Yüz tanıma sistemli ASELSAN'ın yaptığı bütün jandarma devriye ve polis devriyelerimiz de kamera sistemi olacak. Artık gece veya gündüz nerede olursa olsun polis sizi durdurdu veya jandarma durdurdu, sakın ha sakın 'siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?' falan demeyin." değerlendirmesinde bulundu.

"Ruhsatsız silah taşıyanları alacağız"

Yerlikaya, evden hırsızlık olaylarının yüzde 40'a yakın düştüğünü vurguladı.

Türkiye'de günlük ortalama hırsızlık olayları sayısının 100'e düştüğünü belirten Yerlikaya, iş yeri, otomobil, motosiklet, kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına ilişkin verileri paylaştı.

Bakan Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıma cezalarının arttırılacağını belirterek "Halen ruhsatsız silah taşımayla ilgili cesareti olanları varsa aynen devam etsinler kesin onları alacağız hiç merak etmeyin." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, 31 Mart'ta Türkiye'nin çok önemli bir seçime gideceğini anımsatarak partisinin belediye başkan adaylarına destek istedi.

Programda AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, AK Parti Tekirdağ il Başkanı Ali Gümüş, Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel, Çorlu Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Hakan Sunal konuşma yaptı.