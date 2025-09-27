İçişleri Bakanı Yerlikaya: 30 İlde Terörle Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde son 6 aydır jandarma tarafından devam eden arazi taramalarında 144 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini, 18 teröristin teslim olmasının sağlandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından devam eden terörle mücadele çalışmalarına ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı. Buna göre; 30 ilde son 6 aydır devam eden arazi taramalarında 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Bu dönemde 18 terör örgütü mensubunun teslim olması sağlandı. Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve güvenlik korucuları ile SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle düzenlenen saha taramalarında 174 el bombası, 119 uzun namlulu silah, 58 mayın/EYP, 46 kilogram patlayıcı madde, 13 RPG-7 roketatar, havan, bombaatar, lav silahı, 4 tabanca, 4 av tüfeği, 34 telsiz, 5 jeneratör, 16 bin 399 çeşitli ebatta ve çapta mühimmat ele geçirildi.

Haber: ANKARA,