İçişleri Bakanı Yerlikaya: 3 Milyon Suriyelinin Adresi Bulunamıyor

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yabancıların beyan ettikleri adreste oturup oturmadığını araştırdıklarını ifade ederek, "3 milyon 103 bin Suriyelinin 729 bininin adresinde bulunmadığını gördük. Türkçe, İngilizce, Arapça uyarı gönderdik. Dedik ki 'Madem bizim ülkemizde yaşıyorsunuz adresini güncelle.' 90 günü geçtikten sonra 2 ay daha süre veriyoruz. Sonra vermiş olduğumuz tüm hizmeti askıya alıyoruz. Askıya aldığımız zaman okuldan faydalanamaz, sağlıktan faydalanamaz hiçbir şekilde" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen "İnsan Hakları Eğitim Programı"nda, "Sosyal Politikalar ve İnsan Hakları" konusunda sunum yaptı.

"Kıyıya bebekler vurmasın" diye çalıştıklarını vurgulayan Yerlikaya, "Dünyada 300 milyon göçmen var, büyük bir sayı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği diyor ki o 300 milyonun içerisinde zorla evinden edilenler 123 milyon. Yine 47 milyon koruma altındakiler. Ülkemizde düzenli göçmen sayısı bugün itibarıyla 4 milyon 437 bin. 3 milyon 103 bin geçici koruma altındaki Suriyeliler, 1 milyon 109 bin ikamet izni, 224 bin uluslararası koruma altındakiler" dedi.

"Açık kaynaklarda düzenli ve düzensiz göçmen sayısı var"

Yerlikaya, düzenli ve düzensiz göçmenlerle ilgili rakamların her hafta cumartesi günü Göç İdaresi Başkanlığı tarafından açık kaynaklara verildiğine işaret etti. Yerlikaya, "Türkiye'de bu rakamlardan katbekat düzenli ve düzensiz göçmen sayısının olduğunu söylemek tam anlamıyla akıl tutulmasıdır" dedi. Yabancıların adres beyanlarında oturup oturulmadığını araştırdıklarını ifade eden Yerlikaya, "3 milyon 103 bin Suriyelinin 729 bininin adresinde bulunmadığını gördük. Türkçe, İngilizce, Arapça uyarı gönderdik. Dedik ki 'Madem bizim ülkemizde yaşıyorsunuz adresini güncelle.' 90 günü geçtikten sonra 2 ay daha süre veriyoruz. Sonra vermiş olduğumuz tüm hizmeti askıya alıyoruz. Askıya aldığımız zaman okuldan faydalanamaz, sağlıktan faydalanamaz hiçbir şekilde" diye konuştu.