MLKP silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlarda 96 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 22 ilde MLKP silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 96 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin, silahlı terör örgütünün basın ve gençlik yapılanmaları üzerinden faaliyet yürüten şüphelilere yönelik çalışmaları sonucunda, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 22 ilde operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, operasyonlarda 96 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Örgütün gençlik yapılanmaları, basın ve propaganda yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgütün üst düzey yöneticilerinin de katıldığı çevrim içi toplantılar aracılığıyla talimatlar aldıkları, örgütün 30. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine ve örgüt talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen sözde anma faaliyetleri ile çeşitli organizasyonlara katıldıkları, örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası işbirliğini kapsayan çok boyutlu bir çalışmaya dayanır. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için mücadelemizi sürdürüyoruz Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Müdürlüğümüzü, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
