Ali Yerlikaya: "Kırmızı Bültenle Aranan 13 Suçlu Türkiye'ye Getirildi"

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 13 kişi ile ulusal seviyede aranan 1 kişinin farklı ülkelerde yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Yerlikaya, organize suç örgütleri ve ağır suç failleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Gürcistan başta olmak üzere Almanya, Hırvatistan, Ermenistan ve Karadağ'da yakalanan şahısların iadesinin Interpol-Europol, Adalet Bakanlığı ve emniyet birimlerinin koordinasyonuyla sağlandığını belirtti. Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"Kırmızı bültenle aradığımız 13 suçluyu, ulusal seviyede aradığımız yurtdışındaki 1 suçluyu; Gürcistan(9), Almanya(2), Ermenistan, Hırvatistan, Karadağ'dan ülkemize getirdik. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.A, S.A, O.R.Y, K.İ, A.A, K.K, M.A, E.K, S.Y, M.A.Y, A.M, D.G, H.S.Ç, ile ulusal seviyede aranan C.B. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız, Siber ve Asayiş Daire Başkanlıklarımız, İstanbul, Ardahan ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerimizin koordinesinde; "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Hırsızlık, Mala Zarar Verme, İş Yeri Dokunulmazlığını İhlal Etme, Basit Yaralama, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Yağma, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan "Çirkinler Organize Suç Örgütü Yöneticisi" C.A. isimli şahıs Hırvatistan'da, "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma, Bulundurma" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.A. isimli şahıs Gürcistan'da, "Yağma" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.R.Y. isimli şahıs Gürcistan'da, "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.İ. isimli şahıs Gürcistan'da, "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Yaralama" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs Gürcistan'da, "Kasten Öldürme, Yağma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.K. isimli şahıs Gürcistan'da, "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Yağma (6 kez), Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.A. isimli şahıs Gürcistan'da, "Hırsızlık, Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.K. isimli şahıs Gürcistan'da, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Silahla Tehdit (2 kez), Mala Zarar Verme" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.Y. isimli şahıs Gürcistan'da, "Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" ve muhtelif suçlardan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.A.Y. isimli şahıs Almanya'da, "Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.M. isimli şahıs Almanya'da, "Nitelikli Kasten Öldürme, Nitelikli Yağma, Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan D.G. isimli şahıs Ermenistan'da, "Dolandırıcılık" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan H.S.Ç. isimli şahıs Karadağ'da, "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Yağma" suçlarından ulusal seviyede aranan C.B. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Hangi bültenle aranırsa aransın organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini bir bir yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Emeği geçenleri yürekten kutluyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin."